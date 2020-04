CORONAVRUS - un peu plus de 1 860 personnes étant désormais sorties d’hospitalisation en Bourgogne-Franche Comté

Par ailleurs, deux personnels de la Base Aérienne 116 de Luxeuil sont missionnés en appui au siège de l’ARS, à Dijon, pour renforcer la cellule logistique :

- un officier logisticien assiste la responsable pour la planification de gestion des flux entrant et sortant, et le lien avec la chaîne de commandement en cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS)

- un sous-officier logisticien adjoint, participe à la gestion directe des flux et des stocks.

Ces personnels ont été déployés par l’état-major de zone pour une durée de six semaines. Ils apportent un soutien précieux et très apprécié à l’équipe constituée de personnels ARS et de deux pharmaciens mis à disposition par l’OMEDIT*.

*OMEDIT

Observatoire des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques.