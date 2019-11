'Di Grazia', une création dont l'Espace des Art est le producteur délégué, donnera le coup d'envoi du festival Instances

Avec Di Grazia, Alexandre Roccoli prolonge ses recherches sur la transe et la possession, tout en y mêlant ses passions imaginaires « d’une Italie à corps ouvert ».

Avec Roberta Lidia De Stefano au plateau, il évoque ces rites anciens, sorte de théâtre anatomique, constitué de souvenirs d’enfance et de fascination pour ces femmes, ces chants, et les mystères de la tarentelle. Son timbre et sa voix moduleront les dialectes divers du sud de l’Italie, de la Sicile, des Pouilles à la Calabre, tandis que les images « spectrales » du réalisateur filmique Jéremy Perrin nourriront l’intériorité de l’actrice. Pour cette œuvre, dont l’Espace des Arts est le producteur, Alexandre Roccoli a réuni une équipe d’exception. Outre Roberta Lidia De Stefano, se joignent Séverine Rième, créatrice lumière, ainsi que Benoist Bouvot pour la recherche musique !

MAR 12 NOV 2019 — 19h