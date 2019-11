Festival Instances : avec 'Brother', 7 musiciens et 2 musiciens live investissent le Grand Espace

Marco da Silva Ferreira, chorégraphe portugais, s’est ici inspiré de vidéos de danses ethniques, avant de mettre à contribution ses danseurs et danseuses pour sculpter le mouvement.

Sonorités dites « primitives » et musique électro, gestes et costumes tissés de passé et de présent, voici Brother. C’est consistant, riche en matière, relevé en saveur. Avec ses sept interprètes lancés dans une danse tribale et urbaine sa pièce interroge la généalogie et les similitudes d’une génération à l’autre. Une réflexion sur les procédés d’héritage, de mémoire mais aussi de transmission. De solos très instinctifs, en effets de masse qui désarticulent et réarticulent les corps, la pièce guide le spectateur dans les arcanes des sensations physiques en dialoguant avec la musique live de Rui Lima et de Sérgio Martins.

MAR 12 NOV 2019 — 21h