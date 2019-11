Dimanche, après votre marché, ça vous dit ' Les idées heureuses' ?

Dans le cadre des "Hauts du panier" organisés par le Conservatoire du Grand Chalon, rendez-vous au Théâtre Piccolo.

Le contrebassiste et compositeur Jean-Philippe Viret aime l’écriture collective, le plaisir de jouer avec ses complices du moment. Dans Les idées heureuses, il réaffirme son amour pour la poésie musicale de François Couperin, et s’inspire de quatre pièces pour clavecin du maître français dont la profondeur nous attire dans une rêverie sinueuse. A travers la musique de Jean-Philippe Viret s’illustre aussi le parti pris d’une musique plus sensible qu’intellectuelle, moins dans la démonstration que dans le ressenti. Les idées heureuses, c’est la défense ‘du mariage de toutes les cordes, des plus graves aux plus aiguës, mariage de l’écriture et de l’improvisation, contrôle de l’instrumentiste et lâcher prise de l’artiste, poursuite de cette quête musicale avec les mêmes compagnons’. Une odyssée joyeuse et poétique avec des interprètes hors norme !

PROGRAMME

François Couperin (arrangement Jean-Philippe Viret) : La muse platine, Les barricades mystérieuses

Jean-Philippe Viret : L’an tendre, L’idée qu’on s’en fait, Peine perdue, Contre toute attente, Jour après jour, En un mot commençant, Tocs et tics et chocs

VISITE COMMENTEE DU THEATRE PICCOLO / 9h45

ouverte aux personnes ayant une place pour le concert

Renseignements & réservations : 03 85 93 15 98

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 À 11H - THÉÂTRE PICCOLO - Tarif B de 6 à 11 € - BILLETTERIE du mardi au vendredi de 12h30 à 17h Tél. 03 85 42 42 65

