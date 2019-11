Les fêtes de fin d'année approchent, la Bourse aux Vélos d'Occasion aussi!

elle aura lieu, les 6,7 et 8 décembre au Parc des Expositions à Chalon…

La 38e édition de la Bourse aux Vélos d’Occasion (BAVO) organisée par le Vélo Sport Chalonnais aura lieu les 6, 7 et 8 décembre prochain au Parc des Expositions de Chalon Sur Saône. L’entrée est gratuite.

Plus de 900 vélos d’occasion pour tous les budgets et de tous types vous seront proposés (vélos d’enfants, électriques, de route, de course, vintage, VTT, VTC…). De nombreuses pièces détachées (pédaliers, cadres, roues, selles, pédales, casques, etc…) seront également en vente. Cette Bourse aux Vélos se place parmi les plus importantes de France. Le matériel déposé devra être propre et en état de marche. L’organisation se réserve le droit de refuser un vélo en mauvais état. Le jour de la vente (samedi), un spécialiste bien connu de la région chalonnaise sera présent pour apporter gracieusement les petits réglages qui seraient nécessaires au vélo que vous venez d’acheter. D’autre part, il sera possible de graver sur le cadre de votre vélo (hors vélo carbone) un numéro unique, standardisé et référencé dans un fichier National, favorisant ainsi la recherche de votre vélo en cas de vol.

Vendredi 6 décembre de 13h à 19h : dépôt des vélos et accessoires

Samedi 7 décembre de 9h à 18h : vente au public (entrée gratuite)

Dimanche 8 décembre de 9h à 11h : Restitution des invendus et/ou règlement.

Renseignements sur : https://www.vschalon.fr/bavo ou au 06.25.77.04.31 / 06.69.42.88.19 / 06.28.18.63.64

Comme tous les ans, des milliers de visiteurs sont attendus le jour de la vente et les premiers arrivés seront les mieux servis en bénéficiant du plus grand choix. Alors ne tardez pas et notez bien cette date sur votre agenda !