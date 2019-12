6 à 12 places début janvier à Nicéphore Cité pour suivre pendant six mois une formation débouchant sur ‘Intégrateur Web’ (bac+ 1), ça vous tente ?

Vite, dépêchez-vous, clôture des inscriptions le 12 décembre !

Vous souhaitez reprendre ou poursuivre vos études ? Vous cherchez une formation permettant un accès rapide à l’emploi ? Vous avez interrompu votre cursus en cours d’année parce qu’il ne vous correspondait pas ? Vous souhaitez vous réorienter ? Vous aimeriez accéder à une formation d’excellence à Bac + 1 en cours d’année (janvier 2020) ? Une solution s’offre à vous au sein de l’établissement Nicéphore Cité suite à la création d’une classe d’Intégrateur Web qui commencera dés janvier et sera mise en place par le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) en partenariat avec le Grand Chalon.

Cette formation à moindre coût s’adresse essentiellement à tous les bacheliers (professionnel, technologique, général), ou les étudiants souhaitant se réorienter après une première année en enseignement supérieur... et ouverte à tout le territoire.

C’est pour cela que se déroulait, lundi à 11 heures 30, dans les locaux de Nicéphore Cité à Chalon-sur-Saône, une conférence de Presse organisé par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Ludovic Labouré, Responsable des formations numériques au CNAM :

Extrait des différents discours :

Sébastien Martin : « Nous sommes là pour vous annoncer la très probable, la très prochaine et c’est pour cela que l’on fait aussi de la communication aujourd’hui, ouverture d’une nouvelle formation d’Enseignement Supérieur qui s’inscrit à la fois dans notre projet de continuer à renforcer les formations de la filière numérique grâce à notre partenariat avec le CNAM […] en proposant à partir du mois de janvier 2020 , un diplôme Bac + 1, d’Intégrateur web […] c’est un diplôme qui s’adresse à des personnes en reprise d’études, qui ouvrira la première semaine de janvier et qui comprendra minimum 6 élèves et maximum 12 élèves. Je voudrais simplement vous informer que nous avons actuellement une centaine de personnes qui sont formées dans les métiers du numérique en post-bac sur le territoire entre le Master de l’Ensam, l’Iut avec les 2 licences professionnelles, 2 BTS de Niépce et de Mathias, la licence du CNAM et puis demain le Bac + 1 ici. On commence à avoir un vivier étudiants sur ces formations du numérique et cela devient très intéressant ! ».

Ludovic Labouré : « Le public ciblé se situe plutôt dans la fourchette post-bac, jeune bachelier qui aurait effectivement un besoin de réorientation dans son cursus de l’enseignement supérieur ou qui serait alors dans une phase de recherche et qui n’aurait pas trouvé satisfaction à la rentrée 2019 et qui serait donc toujours en recherche de quelque chose à faire avec des modalités et un parcours qui lui permette de rentrer si possible assez rapidement dans la vie active. C’est une ouverture du projet très rapide qui se repose sur les mêmes modalités que les autres territoires et qui permettra aux étudiants du territoire régional, départemental et du Bassin chalonnais de postuler à une place. Le prêt requis étant d’avoir le bac ou un niveau équivalent et d’avoir un projet je dirais à peu près construit […] Nous ciblons également les décrocheurs de l’enseignement supérieur, cela englobe aussi une partie de ces étudiants. L’exemple type, c’est quelqu’un qui a lancé une formation et qui l’abandonne en cours d’année généralement avant la fin de semestre (novembre décembre), il démissionne de son enseignement et donc l’intérêt de la rentrée décalée, c’est qu’il ne perd pas de temps à rechercher autre chose ou à attendre la rentrée scolaire suivante[…] A la fin de notre scolarité, nous avons envisagé aussi que nos étudiants aient directement par une passerelle accès à la L2. Nous, sur un cursus court relativement intense puisque nous sommes sur 6 mois avec 6 semaines de stage intégrées de façon d’être complètement en immersion afin qu’ils puissent se qualifier, monter en compétence et obtenir toutes les connaissances nécessaires à leur opérationnalités. Alors pour être candidat, il faut me contacter soit téléphoniquement au 03 85 46 10 38 ou sur le site [email protected] . Concernant le coût de la scolarité, il est moindre puisqu’il serait de 200 euros maximum ! ».

Programme de la formation : Ouverture culturelle au numérique, économie, organisation des entreprises, expression orale et écrite, anglais professionnel, mathématiques, informatique et outils numériques, projet personnel professionnel, HTML-CSS, algo-javascript, réseau système, graphisme web, bases de données, PHP-Architecture MVC (Modèle, vue controleur).

Envoyez votre candidature :

Téléchargez le dossier de candidature sur www.cnam-bourgognefranchecomte.fr et renvoyez le à : [email protected]

Par téléphone : Ludovic Labouré 03 85 46 10 38