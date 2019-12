Convention de partenariat entre le lycée Emiland Gauthey et AFS

Le Lycée Emiland Gauthey et AFS (American Field Service) ont signé une convention de partenariat le 02 décembre 2019 au CDI du Lycée, en présence des enseignants, des bénévoles de l'association, et des représentants de la municipalité.

American Field Service est une association centenaire constituée d'un réseau de plus de 430 000 personnes réparties dans le monde entier. Elle propose des échanges interculturels et internationaux pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans avec une prise en charge financière très importante de la part de l’association. Les jeunes qui participent sont accueillis dans des familles volontaires pour des séjours pouvant durer de 3 mois à un an. Certains de ces jeunes pourront donc être scolarisés au Lycée E. Gauthey, complétant ainsi leur expérience en immersion de vie à la Bourguignonne. Les élèves du lycée E Gauthey pourront aussi partir à l’étranger, dans l’un des 59 pays partenaires et découvrir d’autres cultures et modes de vie.

Mme Maraux, proviseure du lycée, Mme Holdrege et Mme Maurice, représentantes de l'association, ont ratifié ensemble la convention qui porte les valeurs communes de partage et de rapprochement entre les différentes cultures du monde. Des valeurs humanistes et cosmopolites qui sont au cœur du projet d’établissement et des formations proposées par le lycée Emiland Gauthey.