La Maison des Séniors de Chalon-sur-Saône présente son nouveau programme

Aujourd’hui, la Maison des Séniors de Chalon-sur-Saône présentait son 6ème programme pour la période de janvier à juin 2020. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce mercredi, à midi, la Maison des Séniors de Chalon-sur-Saône présentait son nouveau programme, couvrant la période allant de janvier à juin 2020.



Fort de la dynamique installée et de l’engouement généré par la plupart des actions proposées, le dernier programme, le 6ème, dense et varié, construit dans la continuité des précédents, était présenté en présence de nombreux élus, des relais d’informations, des partenaires et du personnel de la Maison des Séniors.



Depuis le 1er janvier 2019, la Maison des Séniors a reçu la visite de 10 000 personnes et a accueilli par téléphone 3 000 bénéficiaires, ce qui représente près de 13 000 personnes renseignées.



C'est, en quelque sorte, l'aboutissement de 3 années de travail en lien avec les usagers en fonction de leurs besoins et de leurs attentes, par exemple, savoir utiliser son smartphone ou chanter dans une chorale.



Plusieurs activités rencontrent un grand engouement et ont été développées pour contenter le maximum d’usagers et répondre à leurs besoins :

— La gymnastique de vie : le nombre de séances a été doublé (2 fois par semaine) avec une augmentation du nombre de places passant de 12 à 15.

— La chorale très demandée avec plus de 70 personnes.

— L'informatique, le fonctionnement des smartphones…



Fort de la dynamique installée et de l’engouement généré par la plupart des actions proposées, l'équipe de la Maison des Séniors a fait le choix d’accompagner nos anciens aux contraintes de la dématérialisation, sujet ô combien d’actualité pour ce public.



«C'est un bon moyen de lutter contre le mal du siècle qu'est la solitude», dit Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, parlant d'un «enjeux très fort».



«Inscrivez-vous assez tôt pour bénéficier des activités du programme», rajoute-t-il avant de céder la parole à Emmanuelle Landré, la directrice de la Maison des Séniors.



Philippe Bourdiau, référent lien social à la Maison des Séniors, qui revenait sur le programme, a rappelé que, niveau culture, les usagers de la Maison des Séniors, suite à un partenariat avec le Mégarama Axel, ont droit à un tarif préférentiel, tous les lundis; que l'association Japon-sur-Saône a participé à l'élaboration du dernier carnet de voyage d'Yvette Charollais; au Pays du Soleil Levant; que Merwan Djane encadrera tous les vendredis, la Chorale des chanteurs autonomes; que cette année, la thématique de l'Espace Patrimoine, ce sont les 30 glorieuses; que le voyage à Morzine, prévu pour le 8 avril, est limité à 100 places pour et que l'atelier culinaire est sur la thématique des desserts.



«D'ailleurs, si vous avez des recettes à proposer, nous sommes preneurs à la Maison des Séniors», lance-t-il, à l'occasion.



Concernant le programme à proprement parlé, il n'y a pas de fil rouge ou de thématique particulière dans ce programme. Il est articulé autour d’animations qui fonctionnent et qui sont demandées par le public, notamment, le bien-être, la nutrition et l’informatique, un ancrage qui passe notamment par le doublement de certaines activités afin de répondre favorablement aux nombreuses sollicitations (gymnastique de vie, esthétisme au quotidien…).



Concrètement, ce qu’on retrouve dans le programme (liste non-exhaustive) :

— La Chorale des chanteurs autonomes, encadré par Merwan Djane

— Dégustalivre : partenariat avec l’association 1.2.3 Album et le collège Camille Chevalier

— La marche nordique : débutant, confirmé et autonome ( 3 niveaux)

— IA.Tech : l’appartement connecté de la Mutualité Française

— A2main : création de mobilier en carton par la Régie de quartier

— Restaurant Seniors tous les mardis

— Les 55 carnets de voyage d'Yvette Charollais.

—Séjours à la montagne



Soit 11 thématiques et 32 activités à retrouver pour les 6 prochains mois!



«C'est un lieu dont on a besoin», dit le maire, parlant d'un «investissement personnel».



«C'est chouette, ce qui se passe!», conclut-il.



Étaient également présents, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Solange Dorey, conseillière municipale déléguée en charge des relations avec le monde associatif, Jacqueline Gaudillière, conseillière municipale déléguée chargée des relations avec les clubs d'Anciens, ainsi que Mourad Laouès, membre du conseil municipal et d’Europe Écologie les Verts (EELV), chef de file de la liste écologiste «Bien à Vivre à Chalon», aux élections municipales de 2020, pour ne citer qu'eux.



Les usagers sont invités à venir retirer leur programme, édité à 3000 exemplaires, à partir de demain, jeudi 5 décembre, et les inscriptions pour les activités du mois de janvier débuteront dès cette date. Il est également consultable à l'Hôtel de l'agglomération, à l'Hôtel de Ville et, bien entendu, à la Maison des Séniors.



