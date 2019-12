Les bénévoles du comité de quartier St Cosme/Bellevue étaient à pied d'oeuvre

ce samedi après-midi pour la distribution des colis de noël…

Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles la ronde des distributions des colis de Noël aux anciens dans les différents quartiers de Chalon. Après le quartier Centre/Pasteur, ce samedi après-midi, c’était au tour du comité St Cosme/Bellevue d'être à pied d'oeuvre avec la distribution de 300 colis. C'est au local du comité, 1 avenue Victor-Hugo pour St Cosme et salle Gazelle pour Bellevue que les bénévoles du comité ont reçu les personnes qui s'étaient inscrites. C’était également l'occasion pour chacun de passer un bon moment autour d'un bon café et quelques biscuits et friandises.