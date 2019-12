Bijouterie Joaillerie De Saint Orens à Chalon-sur-Saône : Quand les arts se mélangent, la beauté surgit !

Une soirée exposition très réussie !

La bijouterie-joaillerie de Saint Orens sort du concept des bijoux standards en série pour proposer, à sa clientèle, des bijoux « pièce-unique » fait main. C’est parce que la création vous rend unique que la joaillerie de Saint Orens rend ce rêve possible.

Aussi, quand ces créateurs bijoutiers et joailliers que sont Thierry et son père Gilles rencontrent Patricia Piana, une artiste plasticienne qui vous fait voyager au gré de ses sculptures et de ses peintures insolites, le mélange ne pouvait qu’être explosif dans la beauté et la splendeur.

Avec ces grands professionnels, le suivi des tendances est permanent. Aussi quand couleur, forme, matériaux, métaux précieux, pierres… se sont associés parfaitement aux toiles de l’artiste, le cocktail est détonant.

C’est ce qu’on pu constater les nombreuses personnes qui sont venues participer à la soirée d’exposition qui se déroulait au magasin dimanche 8 décembre. Lors de cette soirée, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et les Reines de carnaval de Chalon.

Quand le bijou est un art et quand l’art est un bijou, c’est chez De Saint Orens qu’il faut aller pour le trouver !

Joaillerie de Saint Orens 13 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Pour tout renseignement : Tél. : 03 85 48 55 25 ou sur le site www.desaintorens.fr .

