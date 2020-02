Girardot Voyages a fêté ses 100 ans d’existence : une Histoire Familiale et une Réussite Collective !

Pas moins de 2 800 invités ont répondu présents à la soirée du 100ièmeanniversaire de l’entreprise Girardot Voyages, organisée ce mardi 14 janvier 2020 au Parc des Expositions de Chalon/Saône. Une soirée au cours de laquelle, musique, spectacle, surprises et somptueux cocktail dînatoire ont fait partie des réjouissances.

Clients, agents de voyages et fournisseurs dont Asia et Costa Croisière entre-autre, ont eu l’honneur d’assister à une rétrospective historique de Girardot Voyages contée par Madame Marie-Jeanne Girardot et ses 3 fils Pascal, Philippe et Christophe.



De gauche à droite Christophe, Philippe, Marie-Jeanne et Pascal Girardot - le 14 janvier 2020

Girardot Créateur d’émotions depuis 100 ans ou l’Histoire d’une famille de passionnés depuis 4 générations…



Pierre Girardot – Fondateur – 1918 environ

Entre 1910 et 1920 : naissance d’une entreprise au service des voyageurs avec l’achat, par les arrières grands-parents (1èregénération), d’un hôtel à Buxy ainsi qu’une voiture à cheval pour réaliser des liaisons inter-villages.



Buxy – Devant l’Hôtel Girardot – 1918 environ

Années 1930 : la famille scinde l’activité en 2 : la branche Hôtel et la branche « Transports ». Les grands-parents (2èmegénération) sont alors aux manettes de l’activité « Transports » et la développent avec l’achat de véhicules mécaniques et des premiers cars afin de répondre à une demande croissante en terme de déplacement.

1947 : l’entreprise s’installe à Chalon/Saône avec la commercialisation des premiers voyages organisés à la journée ou sur plusieurs jours, au départ de la région.

1968 : ouverture de la première agence de voyages, au sens moderne du terme, place de Beaune à Chalon/Saône qui deviendra La Boutique Historique !

Photo prise dans les années 1960

1974 : reprise de la société par Pierre et Marie-Jeanne Girardot (3èmegénération). En 1975 Madame Girardot ouvre l’activité au voyage d’affaires.

Fin des années 1970 et années 1980 : l’entreprise modernise ses cars (clim, toilettes…), s’informatise, ouvre d’autres agences de voyages à Beaune, Dijon, Chalon/Saône… devient l’un des premiers adhérents du réseau Selectour.



De dos, Marie-Jeanne Girardot lors de la soirée des 100 ans – Mardi 14 janvier 2020

Années 1990 et 2000 : l’entreprise Girardot rachète les Cars et Voyages Gauthier, les Cars Dutreuil, Tournus Tourisme, une société à Lons le Saunier, les Cars Danjean…. D’autres points de vente se développent à Lons-le-Saunier, Besançon, Paray-le-Monial… L’entreprise se structure, se modernise, définit une stratégie de marque et commercialisation au fil des années.



Les cars Girardot sur la Costa Brava en 2010

En 2020 le Groupe Girardot c’est : 12 agences de voyages en Bourgogne Franche Comté - 120 véhicules - 300 salariés – 450 dates de départ en voyage et près de 35 000 clients voyageurs.



Soirée des 100 ans mardi 14 janvier 2020

Les 3 domaines d’activité du Groupe Girardot aujourd’hui gérés par Pascal, Philippe et Christophe Girardot (4èmegénération) sont :

Transports Autocars Girardot

(location d’autocars, déplacements scolaires, VIP… sorties de comités d’entreprise, sportifs… transferts gares, aérogares, hôtels…)

Voyages Girardot Organisation

(concepteur de voyages à la carte, individuels ou en groupe, en France ou à l’étranger, en avion, train, bateau ou autocar)

www.voyages-girardot.com

Selectour Voyages Girardot

(distributeur de voyages au travers de 12 agences de voyages de proximité en Bourgogne Franche Comté qui proposent circuits, séjours, thalasso, voyages à la carte…)

www.selectour-voyages-girardot.com



Soirée des 100 ans mardi 14 janvier 2020



Soirée des 100 ans mardi 14 janvier 2020

CJ