Ambiance pour le repas de l'Union des comités de quartier

ce dimanche, salle Marcel Sembat, à Chalon…

Les bénévoles des comités de quartier de Chalon se sont retrouvés ce dimanche à la salle Marcel Sembat autour d’une choucroute préparée par Eric Jacquard, traiteur à Mervans. C’est dans une salle plutôt bien remplie que s’exprimait Michel Duployer, président de l’union des comités de quartiers et le maire de Chalon, Gilles Platret qui ont remercié tour à tour les bénévoles et tous les comités de quartiers pour leur investissement tout au long de l’année. On pouvait noter la présence de nombreux élus ainsi que René Dubois, président du comité des fêtes, de la reine du 100e carnaval de chalon et de ses deux vice-reines, ainsi que la reine de St Jean-des-Vignes, du quartier de la citadelle, de St Cosme et de la rosière St Jean-des-Vignes. L’ambiance était au rendez-vous et allait monter crescendo sous l’impulsion de l’orchestre Onyx qui allait mettre le feu à la salle Marcel Sembat en proposant une rétrospective colorée de la variété française, internationale ou tubes des années 80…

Les présidentes et présidents des comités de quartier

La salle Marcel Sembat était bien remplie