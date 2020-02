Les Portes-Ouvertes de l'IUT de Chalon sur Saône sont annoncées

Samedi 8 février, le site universitaire de Chalon-sur-Saône ouvre ses portes aux lycéens et leurs familles pour présenter ses formations : 4 DUT, 5 licences professionnelles dans des domaines aussi variés que la logistique, le génie industriel, le juridique, la science des matériaux, la gestion économique des agroéquipements, le contrôle non-destructif, le design 3D ou encore la création multimédia.

L’Institut Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE) sera également présent pour informer sur son master Science Industrielles de l’Ingénieur, qui forme les enseignants de STI2D et SI pour le lycée ou de Technologie pour le collège.

Les formations initiale, continue et en alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage) sont ouvertes aux bacheliers et aux personnes en reprise d’études.

Programme Journée Portes Ouvertes :

De 9h00 à 16h00, les visiteurs pourront partir à la découverte des lieux, guidés par des étudiants, permettant ainsi un aperçu de l’excellent cadre de travail qu’offre l’IUT de Chalon-sur-Saône. L’ensemble des équipes pédagogiques et des étudiants sera présent pour répondre à toutes les questions des visiteurs : contenu des formations, métiers et débouchés garantis par le diplôme, poursuites d’études possibles. Auront lieu des démonstrations de travaux pratiques et des présentations de projets portés par les étudiants tout au long de l’année. D’anciens étudiants diplômés seront présents pour échanger sur le parcours.

Seront également au rendez-vous le Pôle Formation et Vie Universitaire – site de Chalon (PFVU Chalon), le service des Relations Internationales, la Bibliothèque Universitaire, le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) et les interlocuteurs des informations logement et transport.

NOUVEAUTE : une conférence sur l’alternance sera proposée en amphithéâtre à 10h30 et 14h30, en présence de deux enseignants de l’IUT et du Service commun de Formations Continue et par Alternance de l’Université de Bourgogne (SEFCA).