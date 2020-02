Bruno Rochette, notre correspondant tourne la page d'info-chalon.com

Les explications d'info-chalon.com

Depuis 10 ans, il accompagnait info-chalon.com à travers les couvertures presse d'un grand nombre d'événements chalonnais. Ce vendredi soir, il a officialisé sa candidature au sein de l'équipe de Gilles Platret et de Sébastien Martin. Un choix personnel que nous respectons chaleureusement au regard du nombre de personnes qui ne souhaitent jamais s'investir. Une surprise sans nul doute pour un grand nombre d'entre vous. Reste que compte tenu de sa décision, son engagement auprès d'info-chalon.com arrive donc à son terme, pour des raisons d'éthique professionnelle tout simplement. A partir de ce vendredi soir, Bruno quitte donc notre équipe et ne publiera plus aucun article du fait de ses engagements politiques.

A toutes celles et ceux qui avaient l'habitude de traiter directement avec lui, merci de vous adresser directement à info-chalon.com, si vous souhaitez promouvoir vos actions et résultats sportifs.

Nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle aventure personnelle.

Laurent Guillaumé