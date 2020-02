Ils ont fait le Salon des Voyages : à la découverte de la Sarthe (8/8)

Joli coin de nature aux portes de l'Ouest, entre Le Mans et Angers, la Sarthe avec sa gastronomie, ses petits villages et son art de vivre, était présente lors du 35ème Salon des voyages. Plus de détails avec Info Chalon.

La 35ème édition du Salon des voyages, un événement organisé par le Groupe Pierre Girardot au Parc des expositions de Chalon-sur-Saône, avait lieu du 17 au 19 janvier.



Parmi les 75 exposants répartis dans les 3000 m2 du salon, la Sarthe était représentée par Isabelle Guet de Sarthe Tourisme (anciennement comité départemental du tourisme de la Sarthe) dont c'est la 1ère participation.



Objectif : lutter contre les a priori sur la Sarthe.



Véritable écrin de verdure, la Sarthe est la destination la plus boisée de l'Ouest de la France, riche de magnifiques forêts comme les forêts de Bercé ou de Perseigne, de superbes parcs animaliers comme le Zoo de la Flèche et de loisirs comme Papéa Parc.



Elle possède plus de 5000 km de chemins balisés ouverts à tous les styles de randonnées, 4000 km de rivières et ruisseaux pour des loisirs au fil de l’eau et des paysages d’une grande diversité où s’épanouissent toutes les pratiques sportives.



Situé dans la région des Pays de la Loire, le département de la Sarthe possède un patrimoine architectural et culturel important. Un grand nombre de musées, sites ou châteaux combleront les amateurs d'histoire et d'art. Découvrez les lieux historiques et naturels de la région : le Château du Lude, le Château de Courtanvaux, le Donjon de Ballon, des pays d'art et d'histoire comme le Perche Sarthois, la Vallée du Loir, des petites cités de caractères, comme Fresnay sur Sarthe, Brûlon, Montmirail, Vivoin, des villes comme Sablé, La Ferté Bernard, La Flèche, Mamers mais aussi des savoir-faire parfois ancestraux comme la poterie, la faïence avec le Musée de la Faïence et de la Céramique ou encore les Faïenceries d'Art de Bourg-Joly à Malicorne.



«Il y a un an et demi, j'ai été présentée à des Girardot Voyages par Brit Hotel*», nous explique Isabelle, venue avec Françoise Lerin, responsable du marché groupe français pour Brit Hotel, dont c'est la 4ème participation au Salon des voyages.



Avant de rajouter :



«Tout est à faire dans ce type de salons et c'est vraiment une belle surprise».



Porte du Grand Ouest français, la Sarthe, un grand terrain d'aventure pour toute la famille, à découvrir!

* Fondée en 1993, la chaîne hôtelière bretonne Brit Hotel est un réseau de plus de 145 hôtels en France, soit plus de 6 500 chambres. Ces hôtels 2, 3 ou 4 étoiles ont tous leur identité propre mais répondent à une classification commune, en fonction de leur standing: Essentiel, Confort, et Privilège, le milieu de gamme étant le plus représenté. Avec sa valise et sa panoplie de trois costumes, le nounours Mister B est la célèbre mascotte du réseau Brit Hotel.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati