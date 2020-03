La Bobine vous propose «Vivre et chanter» au Mégarama Axel

Dans le cadre du festival Lumières d'Asie, La Bobine vous donne rendez-vous en début de soirée, au Mégarama Axel, pour la projection de «Vivre et chanter» ou le combat d'une petite troupe d'opéra traditionnel contre la modernisation à marche forcée de la Chine aux dépends des traditions.. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce dimanche, à 19 heures, l'association Chalonnaise des mordus du 7ème art, La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel pour la projection de «Vivre et chanter», du Sino-canadien Johnny Ma.



Ce film, second film du réalisateur, a été entièrement tourné à Chengdu, ville moyenne de quatorze millions d'habitants et capitale du Sichuan, province du centre de la Chine.



Comme dans toutes les métropoles chinoises, l'État conduit une modernisation à marche forcée. Sans que les habitants soient consultés, les anciens quartiers sont tous rasés pour faire place à des immenses tours qui poussent comme des champignons après la pluie.



Dans la périphérie de la ville, au cœur d'un quartier misérable constitué de maisons traditionnelles, souvent en très mauvais état, une troupe d'opéra traditionnel chinois est la seule source de distraction aux alentours, particulièrement pour les habitants les plus âgés.



Synopsis:Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel de Sichuan qui vit et joue ensemble dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un avis de démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres membres de la compagnie et décide de se battre pour trouver un nouveau lieu, où ils pourront tous continuer de vivre et chanter. S'engage alors une lutte pour la survie de leur art.



Avec Zaho Xiaoli, Gan Guidan, Lao Wu, Yan Xihu, Den Xiurong et Yan Huanghe.



Fable élégiaque sur les irréversibles mutations de la société chinoise, «Vivre et chanter» est aux antipodes du 1er long-métrage de Johnny Ma, «Old Stone» (2016), un drame contemporain dont l'esthétique empruntait beaucoup aux thrillers coréens.



Comme un opéra dans l'opéra, cette coproduction française nous livre un portrait en creux de la Chine d'aujourd'hui.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati