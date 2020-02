Portes ouvertes samedi à l’IUT de Chalon-sur-Saône pour découvrir des métiers d'avenir

Samedi, dans le cadre de son opération portes ouvertes, l'IUT de Chalon-sur-Saône accueillait lycéens, futurs bacheliers ou post-bac, à la découverte des métiers d'avenir. Retour en images avec Info Chalon.

«3, 2, 1, Destination avenir!»



C'était le slogan de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Chalon-sur-Saône, ce samedi 8 février, de 9 heures à 16 heures 30, à l'occasion de son opération journée portes ouvertes.



En effet, comme chaque 1er week-end du mois de février, l'IUT ouvrait son site au public, avec comme objectif de proposer le projet professionnel adéquat aux lycéens futurs étudiants ou aux post-bac.



Un étudiant accompagnait les visiteurs dans le département. C'était aussi l'occasion de rencontrer enseignants et étudiants, de découvrir les matières enseignées, les locaux et poser toutes les questions.



Des ventes de gourmandises et de boissons étaient organisées par les associations étudiantes.



Et, nouveau cette année, une conférence intitulée «Qu'est-ce que l'alternance?» avait lieu à 10 heures 30 et 14 heures 30, en présence de 2 enseignants de l'IUT et du Service commun de formations continue et par alternance de l'Université de Bourgogne (SEFCA).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati