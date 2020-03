Retour en images sur la rencontre amicale de samedi à la Salle Armand Langlais

Samedi, une rencontre amicale de 3 clubs de boxe anglaise était organisée à la Salle Armand Langlais. Si le matin, c'était les minimes, l'après-midi, ce fut au tour des benjamins et des juniors de monter sur le ring. Plus de détails avec Info Chalon.

Après les minimes des petites sections (6-9 ans) du Ring Olympique Chalonnais (ROC) et du Ring Athlétique Lédonien (RAL), 1er club de Bourgogne Franche-Comté, pour une rencontre amicale, samedi 22 février, de 10 heures à 12 heures,à la Salle Armand Langlais, place aux "grands", à savoir les benjamins et les juniors (10-17 ans).



Les 20 jeunes de Chalon-sur-Saône, encadrés par Michel Phan et Sabri Fergani, et ceux de Lons-le-Saunier, encadrés par Daniel Micco et Jamal Marghich, ont été rejoints par 2 boxeurs d'un club Feyzin (Rhône), la Jeunesse Boxe Feyzinoise, encadrés par Majid Ouahab, entraîneur qui a fait ses premières armes à Chalon-sur-Saône dans le même club présidé par Saïd Fergani.



La rencontre a eu lieu de 14 heures à 16 heures.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati