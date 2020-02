MUNICIPALES - Changeons Chalon et Laurent Delrieu renoncent aux élections municipales mais annoncent le début d'une autre aventure

Communiqué de presse Changeons chalon ne pourra présenter de liste aux municipales du 15 Mars 2020. Nous n’avons pas été en capacité de réunir autour de sa démarche le nombre de femmes requis pour présenter une liste. Nous tenions toutefois à remercier tous ceux et toutes celles, qui nous ont accompagné dans la démarche. Nous sommes heureux d’avoir pu faire avancer le débat pour une ville et une politique rénovée. Notre engagement citoyen nous a confirmé dans notre conviction, qu’il était plus que nécessaire de faire évoluer notre ville, dont les politiques s’inscrivent dans le passé et de rénover la façon de faire de la politique qui ne correspond pas au minima de démocratie aujourd’hui nécessaire.

Notre volonté de Changer Chalon nous amène à appeler les Chalonnais à voter pour un changement de majorité. A l’exception d’une candidate, dont les pratiques politiques la disqualifie au regard de nos valeurs. Trois candidats ont à la fois les convictions, la compétence pour amener ce changement. Nous appelons les chalonnais à soutenir ces candidats, la victoire est possible. Nous appelons évidemment ces candidats à se regrouper au second tour et à construire les conditions de ce changement.

Changeons Chalon continuera, quel que soit la future majorité, à essayer de peser concrètement sur l’évolution des politiques municipales, à s’inscrire dans une démarche de vigilance citoyenne pour construire une ville tournée vers un avenir plus solidaire, plus responsable et plus éthique.

Laurent Delrieu