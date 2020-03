Espace des Arts : le 9 mars, les trois coups du Rendez-vous des Piccolis frapperont le lever de rideau sur la 11e édition de ce temps fort jeune public

Trois coups, trois mots : découvrir, partager, transmettre.

Découvrir une programmation qui fait dialoguer tous les arts de la scène : théâtre, danse, théâtre d’ombres, cirque, théâtre multimédia.

Partager la découverte de spectacles en famille ou avec l’école ; expérience unique, fondatrice et sensible.

Transmettre le goût du spectacle vivant pour avoir envie d’en ressentir toutes les saveurs…

Défendre l’idée que l’art et le spectacle vivant sont essentiels dans une vie d’enfant, c’est l’engagement des artistes programmés dans le Rendezvous des Piccolis et plus largement dans la saison. Pour l’Espace des Arts, c’est affirmer son soutien à la création et la diffusion jeune public.

Cette année, en écho au spectacle de la cie Les ombres portées, Natchav, l’installation de Christian Boltanski, Les ombres, sera présentée au public dans l’espace exposition. Faisant appel à nos sens et à notre mémoire d’enfant, cette oeuvre immersive convoque notre capacité à imaginer en observant le monde et nous invite à croiser nos regards sur celui-ci. Le Rendez- Vous des Piccolis a de nombreux partenaires : le Conservatoire du Grand Chalon, le FRAC Bourgogne, l’École Média Art du Grand Chalon, la librairie La Mandragore, la Ville de Chalon et le Grand Chalon, les communes du Grand Chalon qui nous accueillent en décentralisation…

Et maintenant, nous vous laissons découvrir le programme en souhaitant qu’il vous donne envie de nous rejoindre :

NATCHAV CIE LES OMBRES PORTÉES - MAR 10 MAR 2020, 19h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Crédit photo : Christophe Reynaud de Lage

« Aux premières lueurs de l’aube, le cirque entre dans la ville. Bientôt, résonnent les premiers coups de masse et l’on entend « le souffle de la grande toile qui se déploie le long des mâts dressés vers le ciel ». Mais les autorités ne l’entendent pas d’une aussi poétique oreille et s’opposent à sa venue… Les circassiens résistent ; un acrobate est arrêté et c’est tout un monde qu’on emprisonne. Natchav, « s’en aller, s’enfuir » en langue romani, relate les aventures d’un cirque qui, pour rester libre, défie toutes les lois, y compris celle de la pesanteur. Ce théâtre d’ombres visuel, sans paroles, invente son langage propre en jouant avec les codes du cirque et du cinéma. Mêlant réalisme et onirisme, Natchav souhaite donner le goût de la liberté.

Quatre manipulateurs et deux musiciens bruiteurs nous entraînent dans les coulisses d’un théâtre d’ombres novateur aux multiples facettes. »

J’AI TROP PEUR CIE DU KAÏROS | DAVID LESCOT - MER 11 MAR 2020 — 19h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage

« Plus effrayante que les zombies, plus terrifiante que les vampires ? L’entrée en 6e ! C’est du moins ce que croit Moi, 10 ans et demi, peu décidé à affronter ce saut dans l’inconnu, trop attaché à préserver les douceurs de l’enfance qui font son bonheur. S’il ne veut pas gâcher ses vacances, la plage et la mer, il va falloir qu’il trouve une solution. Pour l’aider à préparer ce grand saut, pourra-t-il compter sur cette petite soeur qui parle un incompréhensible gromelot ou sur les conseils d’un grand de 4e qui a déjà connu cette « horreur absolue » ? Un spectacle pétillant d’intelligence et d’humour signé par David Lescot, l’un des maîtres du théâtre jeunesse. »

ROSIE ROSE CIE OPOPOP - Spectacle itinérant dans 4 communes du Grand Chalon (MER 11 MAR 2020 : 19h SALLE YVONNE SARCEY à VARENNES-LE-GRAND ; VEN 13 MAR 2020 : 18h30 LE RÉSERVOIR à SAINT-MARCEL, LUN 16 MAR 2020 : 19h SALLE DES FÊTES à MERCUREY, MER 18 MAR 2020 : 19h SALLE PIERRE LAPIN, GERGY)

Crédit photo : Vincent Arbelet

« Rosie rose est habillée de rouge et de pois, de bas rayés noir et blanc, n’a qu’un bas, des cerceaux sucre d’orge, des balles et des chapeaux, une grande ombrelle chinoise. Elle jongle et rit, s’emballe et lit, chante et enchante. Mi-cirque, mi-théâtre d’objets, un spectacle où la malice et l’imagination défient l’ennui du quotidien, bricole à sa manière un monde turbulent où tout bouge et s’anime. C’est aussi avec la musique et la voix de Rose Murphy (pianiste et chanteuse de jazz des années 50 à la voie aigüe et fluette) que le petit cirque intérieur de Rosie Rose se laisse entraîner par la magie de l’inattendu. »

D’UN BATTEMENT D’AILES PHILIPPE BORONAD | CATHERINE VERLAGUET - MER 11 MAR 2020 — 15h30 CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM et MER 11 MAR 2020 — 17h30 CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM

Crédit photo : Pascale Raynal

« Un drôle de personnage, petit oiseau migrateur tombé du nid, erre dans un aéroport, quelque part entre arrivée et départ, il cherche à s’envoler. Dans cet espace de transit, Chékicha, le chat fripon et des ombres insolites croisent l’errance de Madame Bonhomme, le petit migrant et tracent chacun à leur manière les dessins de l’amitié. Spécialisée dans les écritures numériques et transdisciplinaires, la Compagnie artefact propose une expérience visuelle et sonore immersive dans un espace poétique et multicolore. Paré au décollage ? »

KAMUYOT OHAD NAHARIN | JOSETTE BAÏZ - MER 18 MAR 2020 — 19h THÉÂTRE DU PORT NORD

Crédit photo : Léo Ballani

« Kamuyot, d’Ohad Naharin est une formidable ode à la jeunesse. Créée en 2003 pour le Batsheva – The Young Ensemble, Kamuyot est une pièce débordante de joie et d’énergie. Pour Josette Baïz, cette pièce s’inscrit parfaitement dans la recherche qu’elle souhaite mener avec sa toute nouvelle « jeune compagnie » issue du Groupe Grenade. Le charme de la pièce tient surtout aux liens qui unissent les treize danseurs au public, partageant un même espace. Sa musique éclectique, issue de la pop japonaise, du reggae ou des séries télévisées « cultes », donne le ton d’un spectacle très interactif. Des séquences silencieuses alternent avec des phases explosives où les mouvements des danseurs forment des courbes calligraphiques et des lignes géométriques. Les filles en kilt et collants déchirés et les garçons en pantalon tartan s’en donnent à coeur joie et proposent une expérience jubilatoire au public ! »

CHRISTIAN BOLTANSKI

Exposition réalisée en partenariat avec le FRAC Bourgogne - DU LUN 9 MAR AU VEN 17 AVR 2020 ESPACE DES ARTS | ESPACE D’EXPOSITION

« Les ombres, référence au théâtre d’ombres, laissent voir des motifs inquiétants qui renvoient à une peur originelle de l’obscurité. L’oeuvre oscille ainsi entre lumières et ténèbres, vie et mort, grands thèmes abordés dans l’oeuvre de Christian Boltanski.

Christian Boltanski, artiste autodidacte, s’oriente au début des années 1970 vers un travail sur la figure de l’artiste et sur sa propre biographie. Il intègre à ses oeuvres des éléments issus de sa vie personnelle.

C’est en fait le concept de « mythologie individuelle » que Boltanski s’emploie à explorer en travaillant sur le thème de la mémoire individuelle et collective, des souvenirs de l’enfance, de la famille, mais aussi de drames historiques comme la Shoah.

Visites commentées : les mardi 10 et mercredi 11 mars, de 18h à 18h30 Réservation indispensable au 03 85 45 52 12 »

et aussi :

LES MOUVANTS

INSTALLATION CHORÉGRAPHIQUE ALÉATOIRE POUR MARIONNETTES DE PLASTIQUE de Julien Lanaud, scénographe de la Cie Opopop, assisté de Laurie Van Collie, Helena Trigo, Emma Salaun, Noémie Loisel, Yannice Richard, Florent Magarino, Camille Seveno et Manon Piponniau, étudiant·e·s de l’École Média Art du Grand Chalon

« Julien Lanaud est un bricoleur de l’air. Jouant de la hauteur et de la transparence de la Rotonde, il fait danser Les Mouvants au gré du souffle de ventilateurs, tel un ballet hors sol. Dans cette proposition poétique, les films plastiques considérés comme des déchets, connaissent une nouvelle vie pour révéler des formes humaines qui s’animent dans des chorégraphies qui se renouvellent à l’infini. C’est dans le bar de La Rotonde que sera installé ce dispositif, invitant petits et grands à passer de l’ombre de l’installation de Christian Boltanski à la lumière. »

Textes et visuels : Communication Espaces des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône