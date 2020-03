L'Intersyndicale et les Gilets Jaunes du Chalonnais pour de grandes actions après le recours au 49.3

L'Intersyndicale et les Gilets Jaunes du Chalonnais réfléchissaient jeudi matin à l'organisation de grandes actions de grève et de mobilisation suite à la décision du gouvernement de recourir à l'article 49-3 de la Constitution pour faire approuver son projet de réforme des retraites. Plus de détails avec Info Chalon.