Châtenoy-le-Royal va accueillir les 28 et 29 mars le 6e salon Vins-Plaisirs

Organisé par le Rotary Chalon Saint-Vincent, le salon Vins-Plaisirs 2020 ouvre ses portes les 28 et 29 mars à la salle des fêtes Maurice Ravel de Châtenoy-le-Royal.

A moins que le Coronavirus en décide tout autrement, c’est un très intéressant voyage à travers les beaux vignobles de notre pays que vous propose le rotary-club Chalon Saint-Vincent, le dernier week-end de mars, à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal dans le cadre de son salon Vins-Plaisirs.

Avec des étapes prévues en Alsace, dans le Beaujolais, dans le Bordelais, en Bourgogne, en Champagne, en Languedoc-Roussillon, en Provence, en Savoie, dans le Sud-Ouest, dans le Val de Loire, et dans la Vallée du Rhône. Venus de toute la France, une vingtaine de vignerons vous feront découvrir le meilleur de leurs caves.

A cette occasion, des verres de dégustation seront vendus, au prix de 3 € l’unité, au profit de l’association « Pour le bonheur de Clara ». Clara est une fillette de la région chalonnaise, atteinte d’une maladie génétique rare et qui a besoin de matériels adaptés, d’un environnement aménagé et de soins pas toujours remboursés par les organismes idoines.

Une huitaine d’exposants seront également de la partie. Pour vous faire connaître d’autres plaisirs de la table... Vous pourrez ainsi vous laisser tenter par des fromages de chèvre et des terrines, des charcuteries espagnoles et des produits alsaciens, du miel et des vins de fruit, ou encore des escargots et des macarons.

Et comme tous les ans, d’un stand à l’autre, il y aura de bonnes affaires à faire... Alors, notez bien sur votre agenda le rendez-vous que vous donnent le président Christian Verchère et ses amis. Deux semaines avant les fêtes de Pâques et ses retrouvailles en famille, une belle opportunité de compléter votre cave...

6e salon Vins-Plaisirs samedi 28 et dimanche 29 mars, de 10 heures à 19 heures, à la salle des fêtes, avenue Maurice Ravel, à Châtenoy-le-Royal. Entrée gratuite. Parking assuré. Restauration sur place. Tombola gratuite.

Gabriel-Henri THEULOT