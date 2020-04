Face à la crise sanitaire, Nicéphore Cité et son fablab se mobilisent pour venir en aide à l’Association CORONAVIRUS

Cela représente actuellement approximativement 50 machines, qui impriment jour et nuit dans toute la Saône et Loire. Nicéphore Cité a mis à disposition 3 imprimantes 3D, Frama- tome en utilise 4, et les différents FabLabs et tiers lieux du département se répartissent le reste. Cet effort participatif permet une fabrication de 200 visières par jour et plus de 1 700 visières ont été distribuées à ce jour.

Il s’agit d’une production locale, validée par les professionnels de santé. Les visières sont légères et produisent peu de buée dans le champ de vision.

En parallèle, pour assurer la logistique, un réseau s’est crée sur toute la Saône-et-Loire. Il est composé de personnels médicaux, infirmières, pharmaciens, taxis, ... Les visières sont déposées par les makers en pharmacie et les infirmières les récupèrent pour les redistri- buer.

Face à la difficulté de s’approvisionner en masques, Nicéphore Cité se mobilise pour aider le personnel médical et de secours du Grand Chalon et de ses environs en proposant, dans ses locaux, un point de production et de distribution de visières de protection.