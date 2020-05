DECONFINEMENT - La FACE à Chalon sur Saône reprend ses marques

La F.A.C.E (Fédération des Associations Chalonnaises d'Entr'aide) regroupant les associations venant en aide aux plus démunis. a repris son rythme d'activité normale concernant l'aide alimentaire.

La Famille Chalonnaise, Saint Vincent de Paul, associations appartenant à la FACE, ont cependant maintenu l' activité pendant le confinement, assurant les colis alimentaires les plus urgents demandés par les différents CCAS des communes du Grand Chalon.

Plusieurs centaines de kilos ont ainsi été distribués pendant cette période difficile.

Les produits alimentaires proviennent de la Banque Alimentaire de Bourgogne qui assurent des livraisons hebdomadaires.

Les bénévoles se sont réunis des le début du déconfinement afin de reprendre les activités complètes en écoutant les conseils d'hygiène et de prévention prodigués par Arlette CORNAIRE et Anne Marie LIGIER présidentes de la FACE et de la Famille Chalonnaise: espacement entre bénévoles, distanciation entre les usagers, gel hydroalcoolique, nettoyage des surfaces, les denrées alimentaires n'étant pas distribuées avant 24 à 48h de "quarantaine".

Chaque bénévole dispose de masques et de visières, ces dernières ayant été fournies par la société MK3D ( contact : [email protected]

Ainsi les jours d'accueil pour colis alimentaires restent le Lundi matin et Mercredi Matin de 9 h à 11h et le Mardi matin de 9h00 à 11h00, l'apres midi étant reservée aux colis d'urgence de 14h à 16 h.

La distribution, qui ne se fait que sur prescription d'un travailleur social, a lieu 2 rue Proudhon aux Charreaux jusqu’à fin Juin environ.

A partir de Juillet, la distribution aura lieu dans les tous nouveaux locaux de la FACE, situés dans le centre commercial des Aubépins, avenue de l'Aubépin.