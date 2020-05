Chalon-sur-Saône : un accident matériel de la circulation provoque un gros embouteillage

Trois véhicules en cause !

Aux alentours de 15 heures 20, ce samedi, à l’intersection de l’Avenue Niepce et de la Grande Rue Saint Cosme à Chalon-sur-Saône (en direction du pont Jean Richard) trois véhicules se sont télescopés suite à un ralentissement de la circulation.

Des véhicules qui se sont alors immobilisés en plein centre de la chaussée et qui ont provoqué beaucoup de gêne pour la fluidité de la circulation. Si on ne déplore lors de cet accident que des blessés légers, l’un deux se plaignait néanmoins de douleurs cervicales.

La Police Nationale et la Police Municipale, dépêchées sur les lieux, ont œuvré rapidement afin de dégager le croisement et réguler au plus vite la circulation.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B