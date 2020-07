La cloche a sonné … pour la Chalonnaise Annick Cordier, épanouie et heureuse, Professeur (e) des écoles à l’école des Charreaux …

Après avoir obtenu son DEUG en 1983, Annick Cordier est nommée le 4 janvier 1984 dans une école maternelle de Dommartin-les-Cuiseaux. En 1984/85, elle intègre l’Ecole Normale de Mâcon pendant 30 semaines. En 1985/86, elle obtient son premier poste sur trois écoles différentes de Gueugnon, Marizy et Génelard pour venir en aide à trois maîtres formateurs. Maîtresse « fermière » à Marizy, elle doit en plus de ses élèves, s’occuper du bouc de la classe !

Elle devient ensuite « brigade » pendant quelques années et sera nommée à l’école de Farges-les-Chalon où elle restera 10 ans naviguant entre la GS maternelle, le CP ou le CE1. Elle y fera de nombreux voyages avec ses élèves : à la montagne, à la mer ou encore au Futuroscope.

En 2001, elle prend ses fonctions à l’école des Charreaux et découvre la classe de CM2. Elle y travaillera jusqu’à aujourd’hui avec différentes directrices.

Son investissement est aussi grand au sein de l’école que dans le monde associatif : à l’USEP comme animatrice et organisatrice depuis plus de 30 ans ou encore à l’association Ariane à laquelle elle consacre beaucoup de temps, deux associations dans lesquelles elle continuera à s’investir !

Ses collègues la décrivent comme une personne organisée et toujours partante et investie dans des projets éducatifs, culturels, scientifiques ou encore sportifs. Toujours de bonne humeur, ses élèves l’adorent ! Généreuse, spontanée, moderne, espiègle, positive, disponible ... véritable pilier, sa jeune directrice Adeline ne tarit pas d’éloges sur elle !

Entourée de sa famille, ses collègues, ses amis … elle a pu partager avec eux le verre de l’amitié au cours d’une soirée mémorable agrémentée de belles surprises et de belles paroles ! Place à ses passions et de nouvelles aventures !

Belle et longue retraite à Annick Cordier.

JCR