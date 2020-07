Bilan positif pour les intérimaires d'Eureka à Chalon-sur-Saône

La semaine dernière, les intérimaires d'Eureka fêtaient en beauté la fin de la formation 2020 proposée en partenariat avec Forget Formation Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Confronté à une importante pénurie de main-d'œuvre, le secteur du transport nécessite un plan de formation massif afin de répondre aux attentes des entreprises en termes d'innovation, de formation et de pérennisation de l’emploi.



Décidées à répondre à cette demande, les agences Eureka Interim de Chalon-sur-Saône, du Creusot et de Mâcon, avec l'aide de l'ARIQ BTP et l'organisme de formation du groupe La Varappe, Campus, ont proposé à une dizaine d'intérimaires motivés une formation FLE (Français Langue Étrangère), en parternariat avec Forget Formation, spécialiste de la formation aux métiers du transport (conducteur de poids lourd, grues à tour, manutention, sécurité, etc).



Cette formation FLE est conditionnée par 7 heures d'évaluation initiale et propose 35 heures de formation professionnelle transversale (lecture plan, tracé, sécurité et terminoligie, communication professionnelle) mais aussi 154 heures de formation sur les savoirs fondamentaux et 259 heures de formation techniques, CACES, et habilitations.



Durant cette formation, qui a eu lieu du 6 janvier au 1er juillet, ces intérimaires ont pu acquérir les savoirs fondamentaux et un socle de compétences techniques.



À noter que l'organisme de formation Synoème est intervenu durant 3 jours sur les softs skils, «les codes et savoir être en entreprise».



«Pendant cette formation, qui s'est extrêmement bien déroulé sur tous les plans, tous nos apprenants ont obtenu une attestation de formation qui valide la continuité de parcours dans nos entreprise utilisatrices», nous indique Monia Abbes, la responsable de l'agence Eureka de Chalon sur Saône.



Mercredi dernier, sur le site de Forget Formation, un barbecue est venu clore cette formation 2020, pour la plus grande joie de ces intérimaires, qui avant formation, étaient souvent éloignés du marché de l'emploi.



Étaient également présents, Sarah Bollecques, responsables de l'agence Eureka de Mâcon, Narjes Raboudi, responsables de l'agence Eureka du Creusot, Sandrine Desertot, directrice de Campus, Christine Villette, formatrice FLE ARIQ BTP, Romain Guillot, responsable d'agence ARIQ BTP Chalon-sur-Saône et Patrick De Batista, directeur des centres Forget Formation de Chalon-sur-Saône et Dijon, pour ne citer qu'eux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati