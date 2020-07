Côté port du masque... ce n'est pas encore ça du côté des parlementaires En Marche

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Entre un député qui cherche sa respiration en laissant passer le nez, face à l'insupportable masque en tissu et un autre qui une fois assis, a préféré s'en dispenser... Les députés de la 5e et de la 3e circonscription de Saône et Loire, vont sans doute être appelés au rattrapage ! Un clin d'oeil d'autant plus amusant de notre part que le gouvernement venait d'annoncer l'application stricte du port du masque dans les lieux clos... raté !

L.G