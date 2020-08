Un nouvel hélicoptère SMUR au centre hospitalier William Morey de Chalon sur Saône

Le centre hospitalier se dote d’un nouvel hélicoptère qui entrera en fonction le 3 août prochain et remplacera le précédent appareil. Le nouvel Hélismur, à vocation départementale, est un hélicoptère «nouvelle génération» plus sûr et plus performant.