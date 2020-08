Quand vieux vinyles et calligraphie font bon ménage aux Aubépins

Ce mercredi après-midi, dans le cadre de Proxi-Murs, pour les jeunes des Aubépins, c'est atelier calligraphie ou une autre manière de recycler les vieux vinyles avec Manu.O, leur prof d'un jour. Plus de détails avec Info Chalon.

Nana Mouskouri, Serge Lama, Mireille Mathieu ou Vangelis? Désolé, jamais entendu parler!



Autant d'artistes bien connus que Blandine, Irina et Brahim ignorent peut-être — juste une question de génération — mais qui figurent sur les pochettes du tas de vieux vinyles récupérés par Sofiane Nachid, animateur du Service Jeunesse de la municipalité de Chalon-sur-Saône, dans le cadre de Proxi-Murs, installé depuis le lundi 10 août, dans le quartier des Aubépins, sur la Grande Pelouse, derrière l'école Romain Rolland.



Vous vous demandez pourquoi des vinyles?



Car, ce mercredi, de 17 heures à 20 heures 30, c'était atelier calligraphie avec Manu.O.



Âgé de 37 ans, cet artiste originaire de Montceau-les-Mines et qui vit à Dijon, est inspiré par ses nombreux voyages à travers le monde, expérimentant avec différents styles de calligraphies issues, entre autres, des cultures hébraïque, arabe ou sanskrite et plus récemment par celle des pichaçãos (ou pixaçãos), une forme de graffiti née à São Paulo dans les années 1960, qui rappellent les runes des anciens peuples germaniques et pratiquée presque exclusivement au Brésil, une approche particulière de l'art scriptural.



Manu.O a ainsi conçu son propre alphabet.



Au programme, des pochoirs sur vinyle et papier.



Et tant pis pour les chanteurs d'autrefois!



Étaient également présents, Anissa Gilot-Lagrange, médiatrice insertion à la Mission locale du Chalonnais, Sarah Verhoeven, pour une initiation à la boxe, Théo Gandrey, animateur au Sercice Jeunesse et référent Proxi-Murs pour le mois d'août, Stéphane Perronnet, médiateur sociale de la maison de quartier des Aubépins, et Abdelali Riassi, également animateur du Service Jeunesse de la municipalité de Chalon-sur-Saône.



Proxi-Murs continue aux Aubépins jusqu'au vendredi 14 août, de 15 heures 30 à 21 heures 30, avant de se rendre aux Près Saint-Jean, du 17 au 21 août, sur le terrain de Rugby, à côté du Gymnase Jean Zay.

