La rentrée du Catéchisme sur le Chalonnais

Deux paroisses du Chalonnais nous demandent de faire part de la mise en place des inscriptions des enfants aux catéchisme : la Paroisses St Paul Apôtre et la Paroisse du Bon Samaritain.

Pour la Paroisse Saint Paul Apôtre en Chalonnais

Paroisse couvrant une partie de Chalon (secteur Est comme les Près St Jean, St Jean des Vignes)), Sassenay et Gergy, les inscriptions ou réinscriptions au Catéchisme s’adressent aux enfants de niveaux de classes de CP, CE1 et CE2, CM1 et CM2 et 6e des collèges, qu’ils soient baptisés ou non.

Les inscriptions peuvent se faire aux lieux, jours et heures indiqués qui suivent :

Sur Sassenay : mardi 1er septembre 2020 à 18h à la salle Jean Raynal 1er étage

Sur Chalon :

mercredi 2 septembre 2020 de 9h30 à 11h30

le samedi 5 septembre 2020 de 9h30 à 11h30 à la Cure Saint Paul, 11 rue Winston Churchill à Chalon sur Saône

Sur Gergy : le mercredi 2 septembre 2020 de 16h à 18h à la Maison Paroissiale, 11 rue Churchill à Gergy



Pour la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais

Paroisse couvrant Châtenoy-le-Royal, Saint Rémy, Chalon Les Charreaux, Lux, St Loup de Varennes, Varennes le Grand, et La Charmée, les inscriptions s’adressent à tous les enfants encore non inscrits au catéchisme et habitant sur le territoire de la Paroisse, à partir de 8 ans ou en CE2, qu’ils soient baptisés ou non. Un certificat de baptême est demandé.

Bien évidemment quelle que soit leur classe pour les nouveaux arrivés ou ceux qui désirent commencer

Ou et quand sont prises les inscriptions :

A Saint Rémy au Centre Pastoral, 17 rue Ottweiler vers l’église sainte Thérèse,

et ce :

mercredi 2 septembre 2020 de 16h à 18h

samedi 5 septembre 2020 de 10h à 12h

mercredi 9 septembre de 10h à 12h.

Les équipes chargées de la catéchèse rappellent que le catéchisme est dans la continuité du Sacrement de Baptême, lorsque l’enfant est baptisé, un engagement éducatif chrétien pris autant par les parents que par les parrains et marraines lors du Baptême de l’enfant.

Pour les enfants non baptisés, dont les parents souhaitent leur donner une instruction chrétienne, le chemin du catéchisme les amènera bien évidemment vers le Sacrement du Baptême.

JC Reynaud