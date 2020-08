Aux ‘Rendez-vous d’Automne’ : « L'Aube » Acte 1 (3)

Le photoreportage info-chalon.com

Info-Chalon était présent pour un troisième spectacle qui se déroulait à 14 heures, 4 rue du Port Villiers dans le studio Piffaut : « Les Portes du Paradigme » présenté par le clown Gédéon. Cette animation d’une durée de 15 minutes proposant un ‘Extrait d’une création en cours’ de l’artiste.

Un spectacle dont la mise en scène et l’interprétation burlesque de Nicolas Dewynter, nous laisse pantois à la sortie. (Coproduit par le CNAREP de Chalon dans la Rue avec le soutien de la Méandre et les ‘Totors et Cie’).

