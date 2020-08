Le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) remporte son premier match de préparation aux forceps 23 à 21

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Samedi, à 17 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC recevait en match de préparation l’équipe de la Tour du Pin. Des chalonnais très brillants en première mi-temps qui vont étouffer leurs adversaires dans tous les secteurs de jeu (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu...) pour mener 15 à 0 ( à la 40ème minutes).

Malheureusement, Chalon va perdre peu à peu son rugby au détriment des joueurs turripinois beaucoup plus entreprenant en seconde mi-temps, après avoir été sérieusement sermonné par leur entraineur ; une entame de jeu que les Isérois vont mieux maitriser afin de revenir au score pour talonner et inquiéter les chalonnais.

Ils vont aussi profiter d’une supériorité numérique pour revenir à deux points des chalonnais et continuer de pousser pour tenter de remporter cette rencontre qui pouvait à ce moment là basculer d’un côté comme de l’autre. D’ailleurs, les joueurs de la Tour du Pin pensaient bien avoir fait le plus dur et gagner le match quand ils inscrivent ce dernier essai par Darnaud et transformé par Bornicat à la 77ème pour mener 21 à 18.

Ce n’était sans compter sur le baroud d’honneur des joueurs chalonnais de Rudy Léger qui suite à un maul et un passage en force vont aplatir le ballon ovale le long de ligne côté gauche. Un essai de Julien Haselbauer à la 82ème minute qui ne sera pas transformé mais qui permet de passer devant au score et de remporter la rencontre 23 à 21.

La seconde mi-temps sera hachée par de nombreuses escarmouches et quelques caresses de part et d’autre qui obligera l’arbitre à sortir 2 cartons rouges et 2 cartons blancs. Bref, un match musclé, de haute intensité et qui n’en doutons pas, aura beaucoup renseigné les deux entraineurs.

Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps nuageux

Vent : Sud-Nord (faible) Affluence : 450 personnes

Capitaine pour Chalon : Julien Juillet Pour la tour du Pin : Bourrin

Entraineurs Chalon: Rudy Leger et Arnaud Levasseur Pour la tour du Pin : Stéphane Reynaud

Adjoint de terrain Chalon : Jérôme Bonnard Pour la tour du Pin : Jérôme Durand

Soigneur pour Chalon : Mathieu Verdreau Pour la tour du Pin : Julien Brunet

Arbitrage : Très bon

Carton jaune : 39’ Mercier (La tour du Pin), 67’ Gervasi (La tour du Pin)

Carton rouge : 64’ Dichant (Chalon, pour plaquage dangereux et blessure), 80’ Sébastien Duc Chalon (amabilité à l’adversaire).

Résumé du match

Il ne fallait pas être en retard au stade tant les chalonnais se ruaient à l’assaut des Isérois pour se voir octroyer une pénalité face au poteau à 20 mètres suite à une faute sur un regroupement. Pénalité transformée par Vincent Genevois 2 ’ 30 (Chalon 3 La Tour du Pin 0). Dans la continuité du match Chalon continue de dominer et suite à un regroupement à 40 mètres, Yassine Takouachet ouvre sur le côté droit, ballon qui arrive à Vivian Gonon (le TGV chalonnais) qui va aplatir dans sur l’aile droite 16’ (Chalon 8 La Tour du Pin 0). Le RTC est omniprésent dans le jeu et suite à une interception de passe pleine axe récupérée par Sofian Takouachet ce dernier va aplatir au milieu des poteaux. Essai transformé par Vincent Genevois 26’ (Chalon 15 La Tour du Pin 0). Score qui sera sifflé à la pause.

Début de seconde mi-temps :

La physionomie a changé et les Isérois trouvent la faille dans l’axe de la défense chalonnais à la suite d’un décalage sur Thomas qui va aplatir entre les deux poteaux. Essai transformé par Bossuet 43’ (Chalon 15 La Tour du Pin 7). La Tour du Pin qui continu de pousser et qui va trouver l’ouverture par Thereau, qui en force, va aplatir au milieu des poteaux du RCT. Essai transformé par Bossuet 58’ (Chalon 15 La Tour du Pin 14). Le jeu devient haché avec de nombreux accrochages et Chalon bénéficie d’une pénalité sur un regroupement. Une pénalité transformée par Sébastien Bajard 72’ (Chalon 18 La Tour du Pin 14). Chalon redevient un peu dominateur mais va de nouveau se faire contrer sur l’axe gauche de sa défense par Berthaud qui en force va aplatir le ballon sur la ligne de but chalonnaise. Essai transformé par Bossuet 77’ (Chalon 18 La Tour du Pin 21). Chalon devient alors nerveux mais se refuse à perdre ce premier match de saison chez lui, à 14 contre 15, c’est toute l’équipe qui se retrousse les manches pour acculer les Isérois dans leurs 20 mètres et créer un maul progressif. Alors qu’ils ne sont plus qu’à quelques mètres de la ligne, c’est Julien Haselnauer qui récupère le ballon pour un passage en force et vient aplatir sur la ligne. Essai non transformé 82’ (Chalon 23 La Tour du Pin 21).

Analyse journalistique : Côté Chalon, on a aimé l’abnégation du capitaine Jullien Juillet, la puissance de Golubowski ainsi que des deuxièmes et troisièmes lignes dont Muntz, Haselnauer et Lacomme. La vista de Yassine Takouachet à l’ouverture et la fusée Ariane Vivian Gonon sur son aile. Simon Pages à l’arrière reste une valeur sûre !

Pour information dans le match d’ouverture à 15 heures 30, le RC Montceau Bourgogne à battu le RTC (B) 33 à 17.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B