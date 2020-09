L’union des comités de quartier a tenu son Assemblée Générale le Jeudi 27 août 2020 au local du Comité St Laurent

Compte rendu de la réunion !

L’Union des comités de Quartier a tenu son Assemblée Générale Ordinaire Jeudi 27 août 2020 à 19H à la Salle du comité St Laurent Ile St Laurent Chalon-sur-Saône en présence de Maxime Ravenet, Adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration et de Pierre Carlot, Conseiller délégué Relations avec les bénévoles associatifs.

Cette A.G était dirigée par Michel Duployer, Président de l’Union des Comités de quartier, assisté des membres du bureau : Martine Martin, Vice-Présidente, d’Yvette Michelin, deuxième Vice-présidente, d’André Sanvert, Trésorier, de Chantal Thomas, Trésorier adjointe, d’Anne Marie Jeannet, Secrétaire, de Dominique Martin, Secrétaire adjoint et de Claudette Sanvert et Roger Blaind (sans fonction).

La réunion s’est tenue en assemblée restreinte suite au Coronavirus et en tenant compte des gestes barrières et de la distanciation sociale limitant les participants à 36 personnes. Face à l’assemblée, le Président Michel Duployer a déroulé les divers thèmes de la soirée :

Rapport d’activité 2019 (approbation du rapport d’activité) par la Secrétaire Anne Marie Jeannet - Rappel du Calendrier manifestation 2020 de l’Union par Anne Marie Jeannet - Bilan Financier de l'exercice écoulé 2019 et approbation des comptes, André Sanvert - Rapport Moral du Président, Intervention des personnalités, Questions diverses…

Michel Duployer déclarait : « Permettez-moi de commencer ce rapport moral en remerciant chaleureusement tous les membres du bureau, l’ensemble des membres des comités (CA), les bénévoles pour leur travail à nos cotés et leur soutien actif durant ses quatre dernières années écoulées. C’est avec grand plaisir que nous avons travaillé pour la continuité et la réussite de l’Union des comités. Je remercie aussi madame Hélène Berger, Présidente du comité St Laurent, pour nous avoir permis de faire cette AG dans son local. C’est en effet aujourd’hui le moment privilégié au cours duquel un bilan est tiré. Avec le bureau nous avions proposé des objectifs tous réalisés et votés à l’unanimité par le CA. L’état des finances de nos comités sont stables. Mais soyons vigilants. Les résultats ne sont plus au rendez vous, malgré les efforts de chacun.

Les Recettes diminuent, les prix d’achats augmentent, les bénéfices ne sont plus aux rendez vous. Le Comité St Vincent après une procédure longue dû aux manques de documents non remis à la demande de l’Union. L’Union suite à sa demande a pu réunir tous les relevés bancaires par la banque et le tribunal a condamné madame la Présidente et Monsieur le trésorier à rembourser la somme de 2553,89€ par voie d’huissier (versement de 65€ par mois) à partir de Novembre 2020. Nous devons aussi trouver une solution pour remettre en activité ce Comité. J’adresse mes sincères félicitations aux 13 autres comités. Je suis satisfait de la gestion du matériel mutualisé aux comités demandeurs. Nous avons fait de nouveaux achats dernièrement : 4 projecteurs de chantier sur Batterie... Une liste est mise à jour systématiquement et envoyée à chaque Président. La gestion a été confiée à monsieur Roger Blain et M Dominique Martin. Ce matériel est mis à disposition sur demande pour les manifestations. Il y avait un réel besoin puisque ce matériel est en permanence demandé. Nous poursuivons les achats suivant le besoin des comités, afin d’avoir un ensemble compatible.

Je remercie la municipalité pour l’attribution d’un box pour l’Union à Jean Zay pour le stockage, matériels … Néanmoins, notre site internet, pas abouti, est compliqué à la mise en place ! Nos réunions ont lieu 1 fois par mois. Sont présents, les Présidents, délégués et suppléants, qui seuls ont le droit de vote. Chaque Comité a alors son temps de parole, un tour de table où chacun peut s’exprimer, ce qui permet une meilleure réactivité pour résoudre certains problèmes. Les décisions sont alors prises en commun. Le Bureau propose, le CA décide et chaque comité reste souverain dans son comité mais à des droits et devoirs envers l’Union (Statuts9). Nous avons modifié et ajouté l’Article 10 : Démission, radiation et révocation d’un président ou bureau d’un comité. Article 11 : L’avance de trésorerie. L’article 11 : Création d’un fond de réserve. Article 13 : La tenue d’un Conseil d’Administration.

Elections des ‘Reines’ de quartiers et élection de la reine du carnaval du Grand Chalon à madame Yvette Michelin qui nous représente à la commission des reines. Monsieur René Dubois, Président du Comité des Fêtes et Monsieur Ray, responsables de la commission des reines. Cette année encore, les Comités ont présenté des reines avec réussite aux élections. Nous devons être toujours moteurs à l’élection des reines et au service des repas et défilé du Carnaval tout comme une bonne relation avec la municipalité. C’est fait, nous avons un dialogue permanent qui comprend deux réunions par an pour avoir des réponses à nos questions directement avec Monsieur le Maire et ses adjoints qui sont à notre écoute et qui restent disponibles.

Nous avons une nouvelle convention que vous signez ce soir, garantissant le prix des colis avec indexation par rapport à l’indice Inctacite pendant 12 ans tout comme nos droits et nos devoirs. Les locaux sont dans leur totalité rénovés ou en cours, voire nouveaux et il reste à faire l’enseigne standard. Priorité pour la location des salles pour nos manifestations. Pour cela, un Calendrier général de l’année suivante des comités est envoyé début septembre à la Maison des Associations afin aussi d’éviter des doublons et facilitant aussi le travail des agents de la ville. Concernant les subventions, nous devons être très attentifs et soyons moteurs avec force de propositions même si elles ne sont pas assez élevées. Mais c’est vrai que la valeur financière des locaux fait partie de la dite subvention (Valeur totale compris locaux, attributions + matériels et prestations pour les manifestations et les colis de Noël soit un total moyenne par Comité).

Nous serons bien sûr très actifs au Forum des Associations (l’année prochaine), comme les années précédentes. Unstand regroupant tous les Comités et tenue de la buvette. Ce qui nous permet avec le bénéfice de venir soutenir les comités, les Reines et de Lutter contre l’isolement et la solitude. Les Comités sont imprégnés de cette action à mener. Nous y avons participé depuis le début. Nous devons nous renforcer pour plus de surveillance sur le terrain pour ensemble atteindre pratiquement tous les objectifs. Bien sûr, il y a encore à faire, nous avons des idées et c’est pour cela que j’appelle du volontariat de tous, du savoir vivre ensemble…

Nous avons besoin de bras dans certains comités. Nous avons mutualisé l’entraide, les moyens et matériel. Aidons nous, lorsque les bras manquent, nous devons nous épauler afin que leurs manifestations soient réussies, c’est le devenir des comités. Nous sommes une grande famille, nous représentons sur le plan chalonnais des forces vives du bénévolat au service de nos habitants de Chalon. Ensemble nous sommes forts. Nous devons aussi avoir de nouvelles idées du modernisme, ce qui nous obligera à suivre le mouvement, si nous voulons conserver la popularité de nos manifestations. C’est un travail de communication de tous les jours. Bien sûr, le bénévolat est un art difficile à assumer, avec ses contraintes, mais ce sont tout de même de belles rencontres, de convivialité et d’amitié qui se créent. Nous remercions aussi les journalistes, nos principaux outils de communication… Nous remercions aussi la municipalité qui nous soutient, pour la mise à disposition de matériel et salles pour nos manifestations, et surtout, ne pas oublier les Services techniques et administratifs de la Vie Associative.

Voilà mes chers Amis, une vision de notre rôle dans l’Union. Soyons fiers de notre appartenance et continuons de travailler dans cet état d’esprit, dans la recherche permanente, dans la construction, dans l’innovation, la gaité, l’amitié, et surtout restons dans le bénévolat. Pour information sachez : Nous faisons appel aux bonnes volontés pour remettre en activité le comité Saint Vincent actuellement en sommeil. Les personnes intéressées: appeler Michal Duployer au 06 73 48 74 90 ou Email [email protected]

Nous vous remercions encore très sincèrement, nous vous disons bon courage avec l’enthousiasme que nous vous connaissons et que nous partageons avec vous. Nous vous remercions de votre attention ! ».

J.P.B