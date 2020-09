Nouveau à Chalon-sur-Saône : de 12 à 16 ans, participez à une aventure théâtrale !

Découvrez le théâtre d’improvisation !

Vous avez des enfants entre 12 et 16 ans et vous leur cherchez une activité pour décompresser, se lâcher, s’évader et surtout sans contraintes, n'hésitez plus!

Venez tester le théâtre d'improvisation! Pas de texte à apprendre, pas de pression, juste être soi et lâcher prise!

Les cours se dérouleront à Chalon sur Saône, les mercredis de 18h à 20h.

J.P.B