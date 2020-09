Mercredi c'était la rentrée pour ACTE à Chalon sur Saône

La traditionnelle réunion mensuelle de l'association ACTE faisait figure de rentrée pour ses 80 membres. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, mercredi 17 septembre, à 19 heures, à la Salle municipale de Saint Jean-des-Vignes, l'Association Chalonnaise pour une Transition Écologique et citoyenne (ACTE) tenait sa traditionnelle réunion mensuelle.



Cette réunion faisait figure de point de départ des activités de l'association, présidée par Mickaël Bouteilley, pour l'année 2020-2021.



25 membres étaient présents sur les 80 membres que compte ACTE.



Parmi les points du jour abordés à l'issue de cette réunion de rentrée : le bilan sur l'Alter Tour, qui avait lieu le 29 juillet dernier, le projet de la Forêt Gourmande de Chalon-sur-Saône, ACTE espère toujours un rendez-vous avec la mairie qui n'a toujours pas réagi à ce sujet alors que ce projet a été voté par les habitants dans le cadre de «À vous d'inventer la Ville» — autant dire que l'impatience grandit parmi les membres de l'association!



«Des options alternatives sont à l'étude», indique, à ce propos, Nicole Estevenon, secrétaire d'ACTE.



L'association souhaite des échanges étroits et constructifs avec le Grand Chalon pour appliquer le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et s'engage avec d’autres structures associatives Chalonnaises pour le futur Tiers-lieu Chalonnais axé sur le «développement durable» auprès d'ACTIVE, pôle de l’Économie Sociale et Solidaire qui porte ce projet.



Dernier point, et non des moindres, le trésorier, Jean-Claude Gondet, laissera sa place à l'issue de la prochaine Assemblée Générale, laquelle se tiendra en janvier 2021.



Niveau actualités, ACTE participera, le 26 septembre, à «Tous à bicyclette pour une balade douce» en partenariat avec différentes structures, au Réservoir, à Saint-Marcel, dès 9 heures. Un ciné-rencontre sera organisé le 15 octobre, à 20 heures, à la Maison des Syndicats, autour du documentaire «136 tonnes d’histoire» suivi d'un échange avec le capitaine de la péniche Tourmente, Jean-Marc Samuel. Cette péniche sera présente le 15 et 16 octobre, de 10 heures à 19 heures, pour les «Les Voyages entre Deux Mers». Une conférence sur l'alimentation symbiotique aura également lieu, le 22 octobre.



Le premier mardi alternatif de l'année aura lieu, le 13 octobre, à 19 heures, dans cette même salle municipale de Saint Jean-des-Vignes, avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) avec pour thème, «Les oiseaux, un indicateur du déclin de la biodiversité».



Prochaine réunion mensuelle, ouverte à tous, le 21 octobre, à 19 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati