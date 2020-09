Journées Européennes du Patrimoine : Piano solo #1 Clément Merienne

L’Arrosoir, situé dans l’ancienne prison de Chalon sur Saône, dévoile ses coulisses, celles d’un lieu de patrimoine occupé par le jazz et les musiques de traverse depuis tout juste 50 ans.

L’ancienne prison voûtée constituait la base du donjon médiéval à l’époque des ducs de Bourgogne, et fut utilisée dans les différentes formes que prît la prison du XVIème au XIXème siècle. Abandonnée au milieu du XIXème siècle, la cave passe d’un lieu de privation de liberté à un lieu de création, de rencontres et de partage.

Pour découvrir ou redécouvrir l’activité de l’Arrosoir et son ambiance, les portes sont ouvertes, dimanche 20 septembre, tout l'après midi pour s'y promener, pique niquer et assister au premier concert de la saison !

Clément Merienne, Piano solo#1 :

"Paul Eluard disait qu’il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel. C’est ce que fait Clément Merienne en utilisant un matériel inspiré des musiques anciennes comme le Gagaku ou la musique renaissance, des musiques électroniques comme la minimale, et des musiques contemporaines comme le drone ou la musique répétitive. Par le biais de compositions et d’improvisations, Clément propose un voyage mouvant dans les formes et dans les timbres. Entre jazz, évocations de musiques traditionnelles ou contemporaines, quelles soient spectrales, sérielles ou minimalistes, le pianiste s’amuse à tromper la perception des spectateurs, à éloigner les sonorités de l’instrument des territoires connus, afin de créer un lieu musical propice à la rencontre des imaginaires."

Entrée libre de 11h30 à 17h dimanche 20 septembre

Concert à 17h

Dans le cadre des journées du patrimoine

Salle de concert L’ARROSOIR - 11, Impasse de l’Ancienne Prison à Chalon-sur-Saône

Photo : Médéric Roquesalane