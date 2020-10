On vient de loin pour se faire couper les cheveux chez Laurent

Installé depuis 2004 dans le centre commercial des Aubépins, la réputation du Salon Laurent n'est plus à faire. Plus de détails avec Info Chalon.

Parmi les nombreuses adresses bien connues des Chalonnais, lorsqu'on parle des Aubépins, il y en a une qui revient souvent, c'est le Salon Laurent, petit temple de la coiffure hommes, niché sous le centre commercial des Aubépins.



Laurent comme Laurent Verdenet, le gérant du salon éponyme.



Aujourd'hui, âgé de 45 ans, Laurent s'est lancé dans la coiffure en 1997, à Montceau-les-Mines, 8 ans en tant qu'apprenti chez Jacques Dessange avant de travailler, pendant 3 ans et demi, chez le Salon Meunier, au Creusot. Ensuite, il est employé pendant 2 ans, en tant que coiffeur mixte chez Imagin'Hair, à Champforgeuil. En janvier 2004, il reprend le salon de Michel Denizot, l'emblématique coiffeur pour hommes du quartier des Aubépins pendant des décennies, de nos jours à la retraite.



«On a gardé la clientèle locale et on l'a développé avec un peu de jeunesse venue d'un peu partout et petit à petit, notre réputation s'est faite», nous précise le gérant.



Pratiquement deux ans après la reprise du salon, faisant face à une demande sans cessante croissante, Laurent engage David Zovi.



«Une aide très précieuse et quelqu'un de fiable et compétent», indique, à son sujet, le patron.



Les clients viennent non seulement des Aubépins et de Chalon-sur-Saône mais certains d'encore plus loin, comme un routier de Dijon qui ne jure que par Laurent et qui ne manque jamais une occasion de s'arrêter pour se faire coiffer par ce dernier. Même son de cloche d'un jeune homme qui travaille pour Air Liquide. Originaire de Chalon-sur-Saône, il a la chance dans son travail de revenir dans sa ville d'origine assez souvent.



Mais qu'est-ce qui explique le succès jamais démenti du salon?



«Ce qui fait la réputation du salon, c'est notre professionalisme, le sérieux, l'applicatio, on prend énormément soin des clients et il y a une bonne ambiance», pense Laurent.



Au Salon Laurent, on est clairement dans l'intergénérationnel et la majorité de la clientèle est composée de fidèles habitués.



«On a su s'acclimater à différentes coupes», ajoute le gérant.



En ce moment, crise sanitaire oblige, le salon est limité à deux personnes à la fois.



Les autres clients devront patienter sur des chaises prévues à cet effet ou repasser plus tard. Notons que le salon est sans rendez-vous.



«Le fait de faire attendre les gens dehors, c'est plutôt une bonne chose. Ça évite une concentration assez néfaste», nous explique Laurent.



Les peignoirs sont lavés et désinfectés tous les soirs. À raison d'un peignoir unique pour chaque client.



Étiqueteuse, gels hydroalcooliques, produits désinfectants, chronomètre d'assistance,... respectant les mesures sanitaires mises en place, le gérant a beaucoup investi dans du matériel afin de pratiquer son activité en toute sécurité.



Notons que le gel hydroalcoolique vient de la pharmacie Dumaine, toute proche. Un gage de qualité concernant le gel utilisé.



Laurent se sert d'un brumisateur pour l'appliquer sur les mains du client.



Un investissement qui est répercuté sur les tarifs à hauteur de 1 euro quand d'autres vont jusqu'à 5 euros, comme l'indique nos confrères du Journal de Saône-et-Loire.



«J'estime que ce n'est pas forcément aux clients de payer ce genre de choses», déclare-t-il.



Le gérant nous rappelle qu'en 2014, le quartier était loin d'être calme. Son salon avait même été victime de vandalismes avec une vitrine de brisée. Une situation tellement invivable que sa voisine qui tenait un salon de coiffure femmes avait mis la clé sous la porte.



Depuis, les Aubépins ont retrouvé leur calme.



Optimiste, Laurent compte sur le renouveau du quartier, «avec cette belle tour toute neuve».



Pour lui, ce renouveau est «en bonne voie».



Dernier point, et non des moindres, il est également possible de prendre rendez-vous afin de se faire coiffer à domicile. Ça peut-être d'autant plus intéressant pour les personnes à mobilité réduite ou âgées.

Adresse :

Salon Laurent

34 Avenue de l'Aubépin

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires :

Du mardi au vendredi de 7 heures 45 à 19 heures

Samedi de 7 heures 45 à 17 heures

Fermé le lundi et le dimanche.

Contact :

Tél. (fixe) : 03.45.28.84.96

Page Facebook : Salon Laurent

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati