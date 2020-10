Les illuminations de Noël de Chalon-sur-Saône auront bien lieu

La municipalité de Chalon-sur-Saône maintient les illuminations de Noël. Mais l'édition 2020 ne sera pas comme les autres. Plus de détails avec Info Chalon.

La dégradation rapide de la situation sanitaire liée à la seconde vague de coronavirus perturbe les festivités de Noël, à un mois et demi de leur ouverture.



Bien que la tenue de l'événement demeure incertaine dans de nombreuses communes parmi les 51 que compte le Grand Chalon quand elles n'ont tout simplement pas pris la décision d'annuler, la question se posait également pour Chalon-sur-Saône.



Aura lieu? N'aura pas lieu?



La réponse est : Oui.



Mieux que ça, à l'occasion d'une conférence de presse organisée, ce mardi 20 octobre, à 15 heures 30, Rue au Change, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, nous apprend que les illuminations, prévues traditionnellement le 8 décembre, seraient avancées au 1er décembre.



«Dès le 1er décembre, tout sera illuminé», déclare le premier magistrat de la Ville.



Une très bonne nouvelle pour les commerçants du centre-ville qui feront tout pour s'adapter aux consignes sanitaires, tout comme la mairie.



«La fête doit être aussi présente, comme d'habitude», poursuit le maire, parlant d'un «vrai enjeu». La municipalité a pris la décision d'être «très présente sur ces fêtes».



Au moment de la conférence, nous assistions à la pose des premières illuminations de Noël, du côté de la Rue au Change, par l'entreprise Engine et le service Électricité urbaine.



Le détail de cette pose a ensuite été détaillée. Il a notamment été question de l'utilisation de l'environnement existant, comme le sapin du Carrefour de la Colombière. Les sites déjà décorés, comme l'Avenue de Paris, seront renforcés.



Cette année, les illuminations seront étendues aux entrées de Chalon-sur-Saône (Qui de la Poterne, Quai Saint-Cosme, Quai des Messageries et le giratoire du Pont de Bourgogne). Les sites commerciaux seront également renforcés (exemple, Avenue Kennedy) comme les décors du centre-ville piétons (rideau lumineux d'entrée de rue, 19 sapins lumineux posés au sol, plafond lumineux Place Saint-Vincent).



Soit 128 décors horizontaux, 118 décors sur candélabres (36 de plus que l'année dernière) et 24 motifs au sol (19 de plus qu'en 2019).



Une pose d'illuminations pour un montant total de 177 200 euros (87 000 euros en 2019).



Étaient également présents, John Guigue, adjoint au maire en charge de la relance du commerce et de l'animation, et Françoise Chainard, adjointe au maire en charge de l'espace public, pour ne citer qu'eux.



Donc, des illuminations maintenues à Chalon-sur-Saône, oui mais adaptées à la période COVID-19.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati