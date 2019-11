Une soirée des Trophées de l’OMS dans l’excellence

Une nouvelle fois la Soirée des Trophées de l’OMS a montré combien la vie sportive châtenoyenne était intense, aux résultats brillants sur le plan départemental, régional, national ou international.

La prise de parole d’accueil du Maire en début de cette manifestation se résume par cette phrase de Vincent Bergeret : « C’est une fierté de voir le monde sportif de Châtenoy-le-Royal. » Et ses paroles ont été prouvées lors de l’appel des récipiendaires pour cette Soirée des Trophées 2019.

Des propos du Maire soutenu par le président de l’OMS, Jean-Marc De Micheli, grand organisateur de cette soirée : « Nous tenons à mettre en lumière les clubs, les dirigeants, les éducateurs et surtout les sportifs qui ont porté les couleurs de la commune, dans le haut voir le très haut niveau. »

Puis le président a une nouvelle fois voulu dire combien il était important de voir une vie sportive aussi active sur la commune : « Je ne peux que confirmer combien est important le rôle social et citoyen des associations sportives. Il suffit pour cela de lire les chiffres sur le plan national ils sont impressionnants par le nombre. Alors quand une association vient à disparaitre cela impacte aussi le monde des bénévoles. L’association sportive en l’occurrence remplie un rôle éducatif, sportif et si l’on trouve aujourd’hui des clubs en difficulté, c’est par le manque de moyens et de bénévoles. »

A l’heure des récompenses

Avant de récompenser les clubs, le programme de la soirée a prévu trois récompenses à des dirigeants méritants :

Le Comité Départemental des OMS, par la voix de son président Christian Cuenot, a honoré sans doute un homme au dévouement connu et reconnu dans le monde du sport Châtenoyen mais aussi sur le plan régional et national, en la personne de Didier Gaugy. Actuellement membre du Karaté Yoseikan Budo de Châtenoy-le-Royal, président du club châtenoyen durant 12 ans, mais encore professeur de Yoseikan Training tant à Châtenoy-le-Royal qu’à Gergy, arbitre national et trésorier de l’OMS. « Un bénévole dans l’âme qui sait transmettre son enthousiasme et sa rigueur. » a souligné le président Cuenot qui remettra le Trophée d’usage à ce très sympathique ami et dirigeant.

Deuxième récompensé au titre du coup de coeur de la Municipalité, et ce par la voix du Maire Vincent Bergeret, à un homme aussi discret qu’efficace dans sa vie de bénévole en l’occurrence. Depuis 45 ans membre de son association de boules, l’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal (ABCR), dont il en est président et dont le maire aura plaisir à dire « Un président qui trouve encore le temps d’exploiter ses compétences et qui est rigoureux, assidu et attentionné. » Cet homme (et ami) n’est autre que Daniel Rebillard, lequel a bien mérité cette reconnaissance publique de la part de la municipalité châtenoyenne. Le Trophée lui a été remis par Vincent Bergeret et Henri Lombard, adjoint aux Sports.

La troisième récompense va en direction d’une jolie femme, en la personne de Florence Fautrelle, professeur d’Education Physique et Sportive au Collège Louis Aragon qui outre ses activités au sein du Collège réussi à mener à bien deux équipes de jeunes en UNSS, les filles pour le hand-ball et les garçons pour le Futsal. Il est vrai que ses origines savoyardes font que qu’elle sait apporter sa fraicheur d’Allobroge vaillante. C’est pour son travail au sein de l’UNSS que le président de l’OMS, Jean-Marc De Micheli lui a remis le Trophée.

Puis vint l’heure des Trophées pour les sportifs et les clubs, sachant que cette année, l’OMS a fait un choix nouveau d’offrir des équipements à chaque section sportive, en fonction de leurs demandes respectives et dans une fourchette moyenne de 300€ par club, ce qui n’est pas négligeable. Onze clubs sportifs ont été récompensés en fonction de critères fournis par les dirigeants eux-mêmes et des résultats de la saison écoulée.

Des trophées qui ont été remis devant un parterre d’élus locaux ou des représentants du Comité Départemental de la Jeunesse, Sport et Engagement Associatif et les dix bénévoles récompensés en début de soirée. Parmi les élus on notait, Marie Mercier, Sénateur de Saône-et-Loire; Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal; Nathalie Leblanc, Conseillère Régionale; Isabelle Dechaume, Vice-présidente du Conseil départemental; Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon; Olivier Grosjean, maire de Dracy-le-Fort. On notait également la présence de Dominique Terrien, président de la Caisse locale de Crédit Mutuel.

Ont été récompensés et ont reçus un Trophée, des médailles et un équipement spécifique pour chaque discipline, le volley-ball étant absent excusé pour cette soirée :

UNSS : Equipes benjamines de Hand ball, les garçons de l’équipe Futsal de la section sportive et le jeune arbitre Thomas Simonet du Collège Louis Aragon

Basket : l’équipe U 9 de l’Association Basket Châtenoy-le-Royal

Tennis de table : les jeunes de l’école de l’ASL Tennis de table en plein développement.

Boules : l’équipe Vétérans C de l’ABCR pour son accession en 3e Division départementale

Echecs : Paul Guigue de l’Echiquier Royal, âgé de 14 ans, pour son parcours au Championnat de France

Judo : Jueldo Labaune, Cadet qualifié pour le Championnat Inter Région et Alexandre Mauvais, Senior qualifié au Championnat de France, tous deux membres des Arts Martiaux de Châtenoy-le-Royal (AMCR)

Rugby : Un trophée de soutien de l’OMS remis au président du CRC, Benjamin Marlot et pour l’action entreprise de création de l’école de rugby.

Football : l’équipe des moins de 13 ans championne départementale et l’équipe Senior filles Championne Inter régionale de l’ASCR

Tir Sportif : pour l’ensemble de son oeuvre sur le plan du palmarès national et international, individuel ou par équipe, de la saison que ce soit au pistolet ou à l’arbalète, au total 16 tireurs récompensés.

Karaté Yoseikan Budo : pour son palmarès en benjamin, minime, junior et senior au total 15 compétiteurs pour leurs résultats régionaux, nationaux ou internationaux.



JC Reynaud