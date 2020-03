Réunion publique réussie pour la liste du candidat à sa propre succession, Vincent Bergeret, lequel a présenté le bilan de la mandature et les projets pour l’avenir.

Une salle des fêtes bien remplie puisque l’on pouvait compter un peu plus de 200 personnes présentes sur les chaises et de tous les âges. Une réunion publique qui s’est tenue en finalité de cette campagne des Municipales 2020, permettant au maire sortant et candidat à son propre poste, de présenter individuellement ses 28 autres colistiers, avec des têtes connues, mais aussi de nouvelles têtes, pour un bon nombre de jeunes quadragénaires dont certains sont bien impliqués dans la vie de la Cité au sein de diverses associations locales ou extérieures.

Un bilan de mandature…..

Ce n’est pas sans une certaine émotion, face à cette assistance nombreuse, que Vincent Bergeret a pris la parole pour s’expliquer clairement sur un bilan de la mandature, commencée par Marie Mercier et reprise en 2017 par le maire sortant.

Un vaste balayage des réalisations dans tous les secteurs en mettant au regard de ce bilan, les projets « que nous avons programmés et réfléchis en commun, avec l’ensemble des membres de l’équipe et que nous présentons ce soir. Nous avons durant six semaines rencontré, quartier par quartier, les habitants. Nous avons pu faire des rencontres, avoir des contacts avec les habitants et ceci a été très riche. » a tenu à souligner le candidat Vincent Bergeret.

Une logique de présentation qui permet de se rendre compte des réalisations sur des secteurs précis, tels que : l’environnement; la fiscalité; la sécurité; l’enfance et la jeunesse; la solidarité et la convivialité avec les Ainés; la santé et le handicap; la dynamique économique; le cadre de vie et la vie associative.

….. et des objectifs.

Au total neuf points importants qui ont permis de faire le point et de connaître des objectifs précis, définis en détail dans la plaquette de candidature distribuée dans les boites aux lettres à tous les châtenoyens :

- des aménagements comme des pistes cyclables, l’abord de l’avenue de Gaulle ou encore le Zéro phyto et des économies dans l’éclairage public.

- l’annonce forte de de pas toucher aux taux de fiscalité communal durant le mandat, dans la continuité depuis 2012.

des missions de surveillance renforcées par la Police Municipale avec un rôle de prévention, de médiation tout en développant le réseau de voisins vigilants.

- assurer à l’enfance et à la jeunesse châtenoyenne un bien être et un confort au niveau scolaire, du collège et sa section sportive football, de l’espace famille au sein du CCAS, avec la aussi de la prévention, de la formation et un accompagnement des jeunes.

- La solidarité inter-générationnelle au regard des aînés de la commune avec bien évidemment le projet du futur village seniors, mais aussi en étant à l’écoute de plus anciens par rapport à la perte d’autonomie, l’aide à domicile ou encore en assurant de la convivialité et de la sécurité « Soyons conscients du vieillissement de la population en étant solidaire. » a mentionné Vincent Bergeret.

- Pour la santé et le handicap l’action portera sur la prévention santé à destination de tous, mais aussi en finalisant la mise en accessibilité de la voirie, des bâtiments et des transports publics au regard du monde du handicap.

- S’appuyer sur la forte activité économie de Châtenoy-le-Royal et favoriser l’implantation d’entreprises ou de commerces de proximité.

le cadre de vie reste un atout pour la commune, laquelle fait partie des quatre Villes et villages labellisées 4 Fleurs du département de Saône-et-Loire, en s’appuyant sur une aide à la rénovation thermique des logements, de permettre une circulation sereine dans l’espace public, d’enfouir les réseaux ou encore d’encourager les habitants à participer à la journée citoyenne.

- De continuer à s’appuyer sur un tissu associatif important qu’il soit culturel, de loisirs ou sportif, en mettant un plus gros engagement pour le sport pour tous et en rénovant des équipements sportifs. Avec un investissement fort pour cette mandature par la construction d’une salle multi-activités pour répondre aux besoins des associations.

Vincent Bergeret a voulu aussi saluer les agents de la commune : « Des agents au service de la population au travers de services adaptés aux habitants, d’un nouveau site Internet, du flash-info, avec des policiers municipaux à l’écoute et des services techniques entreprenants »

Une réunion publique qui aura permis de se rendre compte des réalisations et des projets réfléchis et adaptés, dans une certaine continuité : « C’est un travail de réflexion pour permettre à notre commune de Châtenoy-le-Royal de rester une commune phare, pour le bien-être de vivre tous ensemble et je compte sur tous pour aller voter dès le premier tour. » a conclu, Vincent Bergeret, non sans émotion là encore.

JC Reynaud