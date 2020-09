A.S. Châtenoy-le-Royal : Le Foot se conjugue au masculin et au féminin.

Cette nouvelle saison, avec encore plus de 350 licenciés (ées), le club de Foot de Châtenoy-le-Royal reste la plus grosse structure de Saône et Loire et le référent en club féminin amateur sur la région.

Le club de Foot Châtenoyen a encore de beaux jours devant lui, avec un bilan plus que positif en terme d’équipes pour la saison 2020/2021 ; 13 équipes masculines et 8 équipes féminines, ce qui représente environ 250 joueurs et 100 joueuses, se retrouvant sur les terrains à l’entrainement et dans les diverses rencontres en championnat.

Le club a fait sa reprise le 1er Juillet en appliquant et respectant les consignes sanitaires imposées par le Gouvernement, la FFF et la Mairie.

Après le vide grenier qui a eu lieu ce mois-ci, le club prévoit de renouveler le week-end ̏ Play Mobil ˝ en avril 2021, la Fête du foot en Juin et certainement un autre vide grenier. Mais les projets ne s’arrêtent pas là et un, pas des moindre, est beaucoup plus sportif.

Explications du président Jean-Christophe Frédéric : « Le maintien en R2 n’a pas pu se faire. La malchance due au Covid qui a stoppé toutes les rencontres de championnat, la FFF qui s’est basée sur les seuls matchs réalisés avant le confinement pour les résultats et l’impossibilité de se rattraper sur les derniers matchs de la saison ont fait descendre l’équipe séniors 1. L’objectif est de retrouver rapidement le niveau R2 pour les garçons ».

L’ASCR accueille également la section foot du collège Louis Aragon de Châtenoy-le-Royal dont s’occupe plus particulièrement un salarié en CDI. Nouveauté cette année, une section sportive féminine, créée au Lycée Emiland Gauthey de Chalon sur Saône, viendra s’entrainer sur les terrains du complexe sportif de la commune. Deux apprentis, Jérémy et Tom, en formation au Formapic et préparant un BPJEPS en alternance au club, s’occuperont entre autre de l’équipe du Lycée.

C.Cléaux