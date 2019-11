Projection lundi de «Maguy Marin : l'urgence d'agir» au Mégarama Axel

Lundi soir, en partenariat avec l'Espace des Arts et le Conservatoire du Grand Chalon, l'association pour les mordus de cinéma, La Bobine, vous donne rendez-vous pour «Maguy Marin : l'urgence d'agir», au Mégarama Axel. Plus de détails avec Info Chalon.

L'association Chalonnaise pour le cinéma, La Bobine, en partenariat avec l'Espace des Arts et le Conservatoire du Grand Chalon, vous donne rendez-vous, lundi 18 novembre, au Mégarama Axel, 67 Rue Gloriette, à 19 heures 30, pour la projection de «Maguy Marin : l'urgence d'agir».



Synospsis :Maguy Marin, l’Urgence d’Agir est le premier film de cinéma consacré au parcours de l’une des plus grandes chorégraphes de notre temps. À travers May B, le spectacle qui révéla la compagnie il y a 37 ans, c’est la question ultime de ce que nous transmettons à nos enfants que pose le film. Transmission d’une pensée, d’une façon de danser, de se mouvoir dans le monde et dans la Cité. Histoire des politiques culturelles, histoire d’un pays, intimité et universalité c’est tout cela Maguy Marin, L’Urgence d’Agir de David Mambouch. Un objet cinématographique mêlant grâce et colère, art et politique, le tout avec comme fil rouge lat ransmission de la piéce emblématique May B.



Ce documentaire réalisé et monté par David Mambouch, est diffusé dans le cadre d'Instances, festival de danse qui a lieu de ce jeudi au mercredi 21 novembre, à l'Espace des Arts, 5 Bis Avenue Niépce et au Conservatoire du Grand Chalon, 1 Rue Olivier Messiaen.



(Crédits photos : © UniFrance)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati