Une centaine de curieux au Mégarama Axel pour «L'Orphelinat»

Lundi soir, La Bobine conviait au Mégarama Axel les cinéphiles et autres curieux «L'Orphelinat», véritable ode aux films de Boolywood signé Shahrbanoo Sadat et qui revient sur fin du régime de Najibullah et l'occupation soviétique de l'Afghanistan, une période vue d'un œil positif. Plus de détails avec Info Chalon.