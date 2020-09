Avant-première de «Mon cousin» dimanche au Mégarama Chalon-sur-Saône

«Mon cousin» est en avant-première, ce dimanche 27 septembre, à 16 heures, au Mégarama Chalon-sur-Saône. Une comédie où Vincent Lindon partage l’affiche avec François Damiens. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce dimanche, à 16 heures, au Mégarama, les Chalonnais pourront découvrir «Mon cousin» en avant-première, un nouveau film avec Vincent Lindon et François Damiens.



Synopsis : «Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe familial. Sur le point de signer l'affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n'a donc pas le choix que d'embarquer son cousin avec lui dans un voyage d'affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve»



Avec Pascale Arbillot et Alix Poisson.



Dans «Mon cousin», Vincent Lindon va en surprendre plus d'un.



En effet, avec dix ans de films sociétaux, lui qui nous avait habitués à des rôles graves («En Guerre», «L'Apparition», «Rodin», «La Loi du marché», «Quelques heures de printemps») donne la réplique au totalement barré François Damiens. Et c'est encore plus détonnant que derrière la caméra, on retrouve Jan Kounen, le réalisateur de «Dobermann», «Coco Chanel et Igor Stravinsky», ou «99 francs».



Le réalisateur en est également un des scénaristes, un des dialoguistes et un des adaptateurs. Les deux autres sont Vincent Lindon et Fabrice Roger-Lacan. C'est Guillaume Schiffman qui s'est chargé de la photo.



Viens avec ton (ta) cousin (ine) pour bénéficier du tarif réduit (8 euros).



Sortie en salles : Le 30 septembre (1 h44mn).



Dernier point, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu en avant-première «Les Trolls 2 : Tournée Mondiale», une séance de rattrapage est programmée, le même jour, à 14 heures, avant sa sortie officielle, le 14 octobre.



Places disponibles dès maintenant sur www.megarama.fr



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati