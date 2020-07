L'orage de vendredi immortalisé par Will Hien sur les hauteurs de Buxy

Tout simplement magnifique !

La patience est la mère de toutes les vertus pourrait-on dire ! Et le photographe Saône et Loirien Will Hien en connait un rayon lorsqu'il s'agit de patienter, histoire d'immortaliser ce moment du choc entre le ciel et la terre. Une vue impressionnante prise vendredi depuis Bissey sous Cruchaud. Pour suivre ce photographe talentueux, c'est par ici....