CORONAVIRUS - Informations aux Dracysiens

Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la Mairie ainsi que l’Agence Postale Communale de Dracy-le-Fort sont fermées au public jusqu’à nouvel ordre.

Néanmoins, une permanence téléphonique est assurée de 9h à 11h et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi .

Un service minimum tant administratif, technique que périscolaire a été instauré afin d’assurer la continuité des missions « essentielles » (état civil, salubrité publique et accueil des enfants des personnels soignants principalement) et pour répondre aux sollicitations des administrés. Des attestations dérogatoires de déplacement sont régulièrement imprimées et mises à disposition du public à la boulangerie (sur demande) ainsi que sur le parvis de la mairie (en libre accès).

Devant cette crise sanitaire sans précédent et sur décision du Maire (également Président du C.C.A.S.), un plan communal de prévention et de solidarité auprès des personnes fragiles et/ou isolées a été mis en place.

Ces dernières seront progressivement contactées par le secrétariat afin de recenser leurs éventuels besoins (médicaments, ravitaillement en produits de premières nécessités, moyen de locomotion pour se rendre à une consultation chez un professionnel de santé,…)

Depuis le 25 mars dernier, la priorité a été donnée aux dracysiens de plus de 80 ans. Cette démarche sera à son tour reconduite pour les 75/80 ans.

Il est rappelé aux administrés que malgré la fermeture de la déchèterie de Chatenoy-le-Royal, aucun déchet ne doit être déposé sur le domaine public et que le ramassage des ordures ménagères est maintenu par les services du Grand Chalon.

En ses temps de confinement, difficiles pour bon nombre d’entre nous, la solidarité et l’entraide sont plus que jamais d’actualité.

Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins.

Sauvons des vies, restons chez nous !

Pour contacter la mairie :

Tel : 03.85.44.31.23

@ : [email protected]