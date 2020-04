ELAN CHALON - Romain Chenaud, figure historique du club, quitte Chalon pour rejoindre le CSP Limoges

Romain Chenaud : «Le choix de quitter ce club qui m’a tant apporté repose sur ma volonté de découvrir un autre contexte, de relever un nouveau challenge, et de continuer ainsi à progresser en tant que coach et en tant qu’individu. Tous ceux qui m’ont côtoyé savent à quel point cette notion de progrès m’est chère et comprendront sans aucun doute ce changement de cap.

Cela a évidemment été une décision difficile à prendre tant il a fallu faire abstraction de tous les souvenirs, émotions, et riches relations humaines qui ont jalonnés ces 19 saisons. J’ai eu la chance de vivre tellement de moments forts, qu’ils appartiennent au quotidien ou aux soirs de match ; de collaborer avec tellement de personnes compétentes qu’il m’est aujourd’hui difficile d’en dresser une liste exhaustive. J’ai néanmoins une pensée particulière pour M.Collin avec qui j’ai partagé le plus de temps lors de cette formidable aventure.

J’ai toujours perçu que l’essence de ce club était de « grandir et faire grandir ». J’ai d’abord été l’un des plus grands bénéficiaires de ce leitmotiv à travers ma formation au CFA et grâce à l’expérience engrangée auprès des coaches que j’ai eu la chance de côtoyer.

Puis, je me suis efforcé de rendre à ce club autant qu’il m’avait donné, en devant acteur, à mon tour, de ce crédo. Le club m’a ainsi offert des responsabilités croissantes et je me suis pleinement investi pour faire grandir des joueurs, en particulier à travers mon action au sein du centre de formation.

Aujourd’hui, je quitte le club avec cette intention chevillée au corps, et je sais à quel point cette volonté, elle, ne quitte pas « l’institution », à quel point elle anime toujours autant ses membres. Nul doute que ce club, si intègre, va continuer à « grandir et faire grandir » pour de nombreuses années, au regard de la qualité des dirigeants, différents staffs et joueurs qui le composent.

Je tiens à remercier particulièrement Dominique Juillot et Rémy Delpon pour la bienveillance qu’ils ont manifesté non seulement au moment de mon choix, mais aussi lors de toutes ces saisons. Je sais ce que je dois à ce club et lui en serai éternellement reconnaissant.

Je souhaite donc le meilleur au club et au staff de Julien Espinosa pour les saisons à venir, pendant lesquelles je retrouverai le Colisée et son public « Rouge et Blanc » avec un immense plaisir ».

Romain Chenaud en bref

Né le 12 janvier 1983 à Roanne

2001 - 2003 : Elan Formation

2003 – 2007 : Entraîneur cadets France

2007 – 2014 : Entraîneur du centre de formation 2014 – 2016 : Assistant Coach équipe professionnelle 2016 - 2019 : Entraîneur du centre de formation 2019 - 2020 : Assistant coach équipe professionnelle