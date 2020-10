Elan Chalon vs Strasbourg - Un réel risque de report du match ?

En cette période troublée à plus d’un titre suite à la crise liée au Covid-19, un nouvel épisode vient troubler la (très partielle) sérénité de l’Elan Chalon. POUR LE MOMENT, LE MATCH EST MAINTENU dans l'attente des résultats !

En effet, suite au match ayant opposé les Béarnais de Pau-Lacq-Orthez aux Bourguignons, le club cher à Dominique Juillot voit l’ensemble de ses joueurs et de son staff être cas contacts. Dès lors, la totalité de l’encadrement technique et des joueurs vont devoir subir ce vendredi matin un test Covid-19. Avec des résultats qui devraient être connus dans la soirée de vendredi. Néanmoins, dans l’attente de ce résultat, le match devant opposer Chalon à Strasbourg est en stand-by. Dans le cas où plus de deux personnes testées seraient positives, le match sera immédiatement reporté à une date ultérieure. Peut-être mardi prochain en cas d’accord de la Ligue et du club bas-rhinois. Un sérieux contretemps qui n’empêche pas le directeur général de rappeler que « le plus important est de préserver la santé du staff et des joueurs ».

Régis GAILLARD