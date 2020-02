Remise de maillots à l'occasion de la galette de l'Union sportive Givry Saint-Désert

Près de 200 personnes ont participé à la galette de l'USGSD, qui s'est tenue samedi dans la salle des fêtes de Saint-Désert.

Comme il est de tradition, Luc Comparot, Président du club, a ouvert la séance par un bilan de l'année écoulée et l'énoncé des projets pour l'année à venir.

Le bilan de la saison 2018/2019 est plutôt satisfaisant pour l'association, qui a été créée en 2008, suite à la fusion des clubs des 2 communes.

Satisfaisant, déjà par le nombre de licenciés, qui dépasse les 200, mais aussi par la performance de l'équipe « seniors », qui a pu accéder à la division supérieure, tout en retrouvant la cohésion, qui avait manqué ces dernières années.

La participation à de nombreuses manifestations organisées à Givry et Saint Désert, qui rapporte au club des ressources non négligeables, démontre aussi son dynamisme .

Quant à la saison 2019/2020, elle est partie sur de bonnes bases, avec le maintien d'ores et déjà assuré de l'équipe « seniors », les bons résultats enregistrés par les différentes équipes de jeunes et le niveau des effectifs chez les très jeunes (moins de 6 ans à moins de 11 ans), qui a nécessité l'embauche d'un apprenti.

Ce dynamisme a d'ailleurs été salué par Juliette Méténier-Dupont, Maire de Givry, et Daniel Christel, Maire de Saint-Désert, qui ont tenu à mettre en avant la bonne collaboration, qui règne entre les 2 communes autour du club, ainsi que l'engagement du Président et de son équipe.

On procéda ensuite à la remise de 2 jeux de maillots. Le premier, de couleur jaune, est offert aux seniors par HC Immobilier de Chalon, représentée par son Directeur Romain Germain. Le second, de couleur bleue, a été offert aux « moins de 11 ans » par Henri Bourne, vice-Président de la Caisse Groupama de la Côte Chalonnaise, viticulteur à Saint Désert, et membre actif au club.

Avant de passer à la galette, Luc Comparot a tenu à rappeler quelques dates importantes pour le club :